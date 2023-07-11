迪士尼演員轉型「賣肉」 自認超帥

丹班森對於裸露表演一點障礙都沒有。（取材自Instagram）

曾經和席琳娜（Selena Gomez）一起演出迪士尼 頻道夯劇「少年魔法師」（Wizards of Waverly Place）的丹班森（Dan Benson），最近轉型變成一位在色情平台OnlyFans上「賣肉」的成人演員，他卻覺得自己完全沒有任何的不舒服，還認為這種改變超帥。

OnlyFans是個人經營的付費平台，既然要收錢，就要給觀眾特別的看頭，因此很快就變成色情內容雲集之處，敢在此開設個人帳號，多半已做好「犧牲」的心理準備，可是丹班森並沒有一絲的不悅：「我覺得很好，我對未來的發展超級興奮，一點都沒因為這決定感到不開心。」

他有些困惑的是，在宣布自己未來的新發展方向後，竟然接收到的迴響中，出現「變得更夠力」之類的字眼多過「討厭」，有不少粉絲在街上看到他會直接到他面前表示支持，甚至還給他擁抱，讓他頗意外。不過他也替自己稍微設限，只要不舒服的內容，他就不會做，他只會把自己覺得舒服的東西與外界分享。