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迪士尼演員轉型「賣肉」 自認超帥

記者蘇詠智／綜合報導
丹班森對於裸露表演一點障礙都沒有。（取材自Instagram）
丹班森對於裸露表演一點障礙都沒有。（取材自Instagram）

曾經和席琳娜（Selena Gomez）一起演出迪士尼頻道夯劇「少年魔法師」（Wizards of Waverly Place）的丹班森（Dan Benson），最近轉型變成一位在色情平台OnlyFans上「賣肉」的成人演員，他卻覺得自己完全沒有任何的不舒服，還認為這種改變超帥。

OnlyFans是個人經營的付費平台，既然要收錢，就要給觀眾特別的看頭，因此很快就變成色情內容雲集之處，敢在此開設個人帳號，多半已做好「犧牲」的心理準備，可是丹班森並沒有一絲的不悅：「我覺得很好，我對未來的發展超級興奮，一點都沒因為這決定感到不開心。」

他有些困惑的是，在宣布自己未來的新發展方向後，竟然接收到的迴響中，出現「變得更夠力」之類的字眼多過「討厭」，有不少粉絲在街上看到他會直接到他面前表示支持，甚至還給他擁抱，讓他頗意外。不過他也替自己稍微設限，只要不舒服的內容，他就不會做，他只會把自己覺得舒服的東西與外界分享。

對於OnlyFans的經營，丹班森說道：「我知道我的訂戶99%都是男同志，但我不會因為大家都想看我和男人進行性行為就去做，我不希望多年後再回顧，發現自己做了一堆不舒服的事情只為了賺錢、出名。」他表明不是同性戀者，但對拍攝男同志喜歡的內容並沒有太大障礙，要脫要露都可以，唯獨「同性間的性愛」敬謝不敏。

丹班森（右）曾與席琳娜（中）合演迪士尼的「少年魔法師」。（取材自IMDb）
丹班森（右）曾與席琳娜（中）合演迪士尼的「少年魔法師」。（取材自IMDb）

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