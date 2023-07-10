「芭比」釋肯尼版預告 萊恩葛斯林獲讚演出唯一人選

萊恩葛斯林在「Barbie芭比」飾演男主角「肯尼」。（圖：華納兄弟提供）

電影「芭比」（Barbie）公布「只是肯尼」預告。飾肯尼的萊恩葛斯林（Ryan Gosling）獲得女主角瑪格羅比（Margot Robbie）稱讚是唯一人選，劉思慕 也飾演肯尼，他笑稱自己的角色很會跳舞又會後空翻，讓萊恩葛斯林嫉妒不已。

「芭比」日前在洛杉磯 舉辦世界首映會，並釋出萊恩葛斯林飾演的肯尼版本的預告。

來源：Rotten Tomatoes Coming Soon

萊恩葛斯林透過電影公司表示，飾演的肯尼能不能成為很棒的人物取決於芭比，電影中也有句台詞是肯尼說自己只有在芭比溫暖的凝視下才會存在，「他沒有自己的身分，所以會陷入嚴重的存在危機。不過他還是有工作的，那就是站在『海灘』上，他也不確定這是怎麼樣的工作，但他很想要讓自己擅長這項工作。」

導演及編劇葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）表示，這次是特別為萊恩葛斯林打造肯尼的角色，「即使他演過許多認真嚴肅的角色，但我看過他上『週六夜現場』的每一集，我知道他是很好笑的人。我們沒有替代人選，肯尼非他不可。」

女主角兼製片瑪格羅比也說，萊恩葛斯林是飾演肯尼的唯一人選，「只有他符合所有條件，他是實力派的演員，很會挑片，能演文藝愛情片，也能演喜劇片，而且不用說，他看起來也像肯尼，帥到不行。」

片中同樣飾演肯尼的劉思慕表示，「肯尼們」的自我認同大多來自芭比的青睞，他們之間也存在高度競爭性，所以會做出蠢事。他笑說：「我飾演的肯尼是舞蹈高手，他還會後空翻，這讓萊恩葛斯林飾演的肯尼超嫉妒我。」