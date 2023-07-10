拍原子彈之父情欲生活 「奧本海默」兒童不宜列R級

席尼墨菲傳在「奧本海默」有全裸的畫面，因此全片被列少年及兒童不宜欣賞。(取材自IMDb)

近年的好萊塢 大片愈拍愈「安全」，暴力、裸露尺度上都不如以往，類似「致命的吸引力」(Fatal Attraction)、「第六感追緝令」(Basic Instinct)內容已許久未出現。然而被許多文青觀眾膜拜的英國導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Edward Nolan)，最新作品「奧本海默」(Oppenheimer)竟因「裸露、性愛」在美被列入「17歲以下觀眾需有成年人指導觀賞」的R級，英國則列「輔15」，各方都感到詫異。

「奧本海默」講的是「原子彈之父」羅伯奧本海默的生平故事，有不少面向可以開發，大家最容易預期的是呈現原子彈爆炸的震撼場面，卻沒人猜到諾蘭居然要很「赤裸裸」的展現奧本海默的情欲生活。

綜合媒體報導，男主角席尼墨菲(Cillian Murphy)與在「黑寡婦」等片中演出亮眼的佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)會有「長時間」的全裸鏡頭，席尼表示根據合約，目前他還不能洩露任何劇情，暫時無法講得太詳細，但劇組在拍片前有做過「火花測試」，讓兩個演員在一間房子內看看彼此之間對戲的默契如何，顯然他與佛蘿倫絲和片中演奧本海默妻子的艾蜜莉布朗，對戲的火花都獲得諾蘭的肯定。