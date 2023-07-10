等不及當爺爺？威爾史密斯為兒慶生竟笑他怎還沒生小孩

威爾史密斯（中）和兩個兒子崔（右）與傑登感情親密。（路透資料照片）

曾經在好萊塢呼風喚雨、聲勢罕有匹敵的威爾史密斯 （Will Smith），由於去年奧斯卡 頒獎典禮上的掌摑克里斯洛克（Chris Rock）事件，形象、事業都嚴重下滑，就算他後來前往接受心理諮商、數度在社群網站 上發表聲明或拍短片道歉，由於克里斯洛克始終不接受、不和解，還時不時在脫口秀演出中拿此事來嘲諷，威爾史密斯暫時無法回到過去的當紅地位。不過日子還是要過下去，他也沒有要讓這些不愉快影響心情，在兒子傑登25歲生日這一天，他還是發布了父子摟肩的黑白照片，祝他生日快樂。

但在這則慶生的圖文中，威爾史密斯卻寫道：「真不敢相信你已經25歲了？！？！我25歲的時候已經有個兩歲的小孩，只想說，到底怎麼了？你都在幹嘛呀？」他的岳母留言回道：「他比你聰明。」還加上一堆表情符號笑臉。威爾很年輕就結婚、生了大兒子崔史密斯，雖然他和崔的母親早就離異，彼此關係還算不差，崔與繼母潔達蘋姬（Jada Pinkett-Smith）、兩個異母弟妹的感情也不錯，一家人不時會一起出席公開活動。