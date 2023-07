最恐怖邪靈纏身 「鬼修女II」海報曝光

「鬼修女II」海報曝光。(圖:華納兄弟提供)

「厲陰宅宇宙」(The Conjuring Universe)賣座恐怖片「鬼修女」(The Nun)新篇章「鬼修女II」(The Nun II),日前曝光預告與海報,在這部全球大受歡迎的恐怖片續集中,故事發生在1956年的法國,一名牧師慘遭謀殺,寄宿學校的學生們遭「厲陰宅宇宙中最強大的邪靈」纏身,某種邪惡正在散播,艾琳修女將再次與鬼修女瓦拉克展開正面對決。

「鬼修女II」由「厲陰宅3:是惡魔逼我的」(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)導演麥可查維斯(Michael Chaves)執導,泰莎法蜜嘉(Taissa Farmiga)回歸扮演艾琳修女,上集參演的強納森布羅克(Jonas Bloquet)、邦妮奧羅斯(Bonnie Aarons)也再度演出。

新加入的包括「最後生還者」絲托姆雷德(Storm Reid)、「童話」安娜帕普威爾(Anna Popplewell)以及由各國演員組成的精采卡司。

新世代恐怖大師溫子仁繼續擔任製片,他打造的「厲陰宅宇宙」是史上最賣座的恐怖片系列,全球票房超過20億美元,其中「鬼修女」、「厲陰宅2」(The Conjuring 2)、「厲陰宅」(The Conjuring)、「安娜貝爾:造孽」(Annabelle: Creation)皆在全球賣破3億美元,相當驚人。