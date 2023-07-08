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最恐怖邪靈纏身 「鬼修女II」海報曝光

記者陳建嘉／綜合報導
「鬼修女II」海報曝光。（圖：華納兄弟提供）
「鬼修女II」海報曝光。（圖：華納兄弟提供）

「厲陰宅宇宙」（The Conjuring Universe）賣座恐怖片「鬼修女」（The Nun）新篇章「鬼修女II」（The Nun II），日前曝光預告與海報，在這部全球大受歡迎的恐怖片續集中，故事發生在1956年的法國，一名牧師慘遭謀殺，寄宿學校的學生們遭「厲陰宅宇宙中最強大的邪靈」纏身，某種邪惡正在散播，艾琳修女將再次與鬼修女瓦拉克展開正面對決。

「鬼修女II」由「厲陰宅3：是惡魔逼我的」（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）導演麥可查維斯（Michael Chaves）執導，泰莎法蜜嘉（Taissa Farmiga）回歸扮演艾琳修女，上集參演的強納森布羅克（Jonas Bloquet）、邦妮奧羅斯（Bonnie Aarons）也再度演出。

新加入的包括「最後生還者」絲托姆雷德（Storm Reid）、「童話」安娜帕普威爾（Anna Popplewell）以及由各國演員組成的精采卡司。

新世代恐怖大師溫子仁繼續擔任製片，他打造的「厲陰宅宇宙」是史上最賣座的恐怖片系列，全球票房超過20億美元，其中「鬼修女」、「厲陰宅2」（The Conjuring 2）、「厲陰宅」（The Conjuring）、「安娜貝爾：造孽」（Annabelle: Creation）皆在全球賣破3億美元，相當驚人。

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