與迪士尼破冰？ 強尼戴普：會接「對的角色」

強尼戴普扮演的傑克船長是「神鬼奇航」系列的招牌之一。（取材自IMDb）

美名男星強尼戴普（Johnny Depp）有機會再度主演新的「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）續集電影？強尼戴普傳出有望與迪士尼 破冰，消息人士透露：「只要迪士尼拿出適當的拍片案，有對的角色，他會接演。」

早先歐美媒體曾報導，強尼戴普對於當初被前妻安珀赫德（Amber Heard）稱「家暴 男」後，迪士尼火速取消「神鬼奇航6」拍攝計畫，讓他相當心寒，覺得他們並沒有挺他；之後眼看他後來跟安珀打官司，贏了一回，迪士尼就馬上又來洽談他再扮傑克船長的可能，更令他感到太現實，因此讓他們吃了閉門羹。

但在演藝圈，雖無永遠的朋友，畢竟也無永遠的敵人，「時人」報導，強尼戴普身旁的消息人士透露：「任何事都有可能，只要迪士尼拿出適當的拍片案，他會接演。」

不過影迷只想知道，命運多舛的「神鬼奇航6」，是不是就是這個「對的案子」？這一系列從第一集推出到現在也已經整整20年，當初青春俏麗的綺拉奈特莉（Keira Knightley），現在也已經要邁向40歲，已經60歲的強尼還能再演多少集，外界也是打個問號。