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「被打臉」畫面曝光 小甜甜布蘭妮嘆：還是該球星粉絲

噓！星聞／即時報導
小甜甜布蘭妮。（取材自Instagram）
小甜甜布蘭妮。（取材自Instagram）

小甜甜布蘭妮（Britney Spears）日前發文透露被NBA球星的保鑣一手揮到她臉，把她眼鏡都打掉了，爆氣表示她的保鑣從來不會這麼做。而「TMZ」指該NBA球星就是NBA馬刺隊的19歲新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama），並公開現場畫面，小甜甜布蘭妮看到溫班亞瑪並想叫住他，溫班亞瑪與保鑣持續往前走，小甜甜布蘭妮便伸手上前欲輕拍他，不過被保鑣發現，而保鑣沒有回頭，而是直接一手把小甜甜布蘭妮的手揮開，衝擊力導致小甜甜布蘭妮被自己伸出的手反彈揮到臉。

影片曝光後再引起熱議，有人認為保鑣只是盡他的責任，但也人有認為保鑣看都不看就用力往後打，作法過當，還有網友表示「看起來布蘭妮沒抓到他（球星）」。而據報導，小甜甜布蘭妮火大原因其實是意外被打到後對方的態度，表示對方沒有好好道歉。而小意外演變成大風波，有網友便覺得事後處理方式很重要。

小甜甜布蘭妮看過曝光的現場影片後也再發文，她表示當下確實氣到飆粗話，但起碼好過以暴力回擊對方，還附上了翻白眼的表情符號。她表示不管怎樣還是該球員的粉絲，「是他保鏢打我，並非他的錯」，並無奈稱「鳥事總會發生」，最後還不忘祝大家周五愉快。

小甜甜布蘭妮最後表示還是該球星的粉絲。（取材自Instagram）
小甜甜布蘭妮最後表示還是該球星的粉絲。（取材自Instagram）

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