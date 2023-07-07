被詛咒的超級英雄？這系列兩位導演#MeToo 身敗名裂

「X戰警」系列有兩位導演都因#MeToo醜聞，身敗名裂。（取材自IMDb）

#MeToo風暴在台灣狂吹一個月，許多私下與公眾人設不符的名人因此陷入空前低潮，不過早幾年就已經開始#MeToo運動的歐美，有些人不但形象破產 ，更直接在演藝圈遭到放逐、再也沒有工作上門。改編自漫威漫畫的「X戰警」系列（X-Men），非常詭異的有兩位導演都涉入#MeToo爭議中，分別被多位人員控告，目前在好萊塢都已乏人問津，包括執導第1、2等好幾集的布萊恩辛格（Bryan Singe），與第3集「X戰警：最後戰役」（X-Men: The Last Stand）的布萊特雷納（Brett Ratner），不同的是，身為同志 的布萊恩辛格被4位男性控性侵 ，布萊特雷納的受害者則是女性，像飾演「靈蝶」的奧莉薇亞穆恩（Olivia Munn）、「異種」（Species）女主角娜塔莎韓絲翠琪（Natasha Henstridge）等。

首代「魔形女」蕾貝卡羅曼（Rebecca Romijn），長得美豔，片中又常是裸身、畫上特殊藍皮膚妝入鏡，照說不太可能逃過布萊特雷納的魔爪，她卻一直保持沉默，沒有高分貝砲轟，直到現在才終於出聲了，表示：「我並不想出賣任何人，除了布萊特雷納。跟他工作我並不開心，但他已經被業界『取消』了。針對#MeToo這個議題我並沒講太多，是因為我對兩位合作過的導演有意見，可是他們都已經得到他們的報應，其中一個就是布萊特雷納，我覺得我沒有更多的東西需要講了。」

至於布萊恩辛格，蕾貝卡羅曼的態度就很複雜了，因為她肯定他是一位有才華的好導演，在旁邊看他拍戲是非常過癮的，可是這就會讓人考慮，才華以外，要不要把他那些惡行劣跡分開來？她坦承布萊恩辛格的拍片現場確實會有惱人的衝突場面，她聽過一堆也親眼看過，甚至有一些演員曾經為某些事情跟他對立，但蕾貝卡沒涉入過這類的事，也就沒什麼好透露。她認為純粹就導演的功力來說，布萊恩辛格是很厲害的。