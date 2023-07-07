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電影「芭比」內含「九段線」惹怒越南？ 華納急闢謠

記者陳建嘉／即時報導
「芭比」充滿滿滿的粉色系。（圖：華納兄弟提供）
「芭比」充滿滿滿的粉色系。（圖：華納兄弟提供）

瑪格蘿比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演浪漫喜劇大片「芭比」（Barbie）即將上檔，但因為片中疑似出現一個備受爭議的「九段線地圖」被列為中國所有，越南政府認為主權受到侵犯，而積極抗議甚至禁止該片在越南上映，引發外界討論，華納影業也在該新聞爆出後隔沒幾天回應此事，並向「綜藝報」（Variety）表示，「芭比的地圖是有如兒童的蠟筆畫，是一堆塗鴉」，完全沒有任何政治上的過度聯想。

「芭比」即將上映。（圖：華納兄弟提供）
「芭比」即將上映。（圖：華納兄弟提供）

在電影中，「芭比」的地圖其實是芭比如何從芭比到現實世界的虛構地圖，風格也較為童趣，上面還有畫得潦草的海豚，還有極度遼闊的海洋，但因為該片出現「九段線」，被認為強化中國在南海的領土主張，讓越南政府極為不滿，才讓華納影業急出面表示絕無此意，只是兒童作畫的假地圖，請大家不要在意。

「芭比」日前傳出採到越南政府的政治雷。（圖：華納兄弟提供）
「芭比」日前傳出採到越南政府的政治雷。（圖：華納兄弟提供）

至於片中出現的「九段線」到底為何？報導認為這張通往現實世界的意圖，是由這些芭比娃娃的自身聯想，單純只是前往現實世界的旅程圖，也是角色往返的路線。

然則，2019年越南政府也曾以同樣原因，因為出現「九段線」的地圖，禁止夢工廠動畫「壞壞萌雪怪」（Abominable）上映，去年湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演冒險動作片「秘境探險」（Uncharted）也因相同理由被越南政府拒絕。「芭比」將於21日在美國上映。

越南

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