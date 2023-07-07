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6年婚姻觸礁 瑞奇馬丁情斷小13歲藝術家丈夫

中央社／洛杉磯6日綜合外電報導
歌手瑞奇馬丁（右）6日宣布與結婚6年的丈夫賈旺尤塞夫離婚。圖為兩人2022年依同出席奧斯卡頒獎典禮後派對。（美聯社資料照片）
歌手瑞奇馬丁（右）6日宣布與結婚6年的丈夫賈旺尤塞夫離婚。圖為兩人2022年依同出席奧斯卡頒獎典禮後派對。（美聯社資料照片）

51歲波多黎各裔拉丁天王瑞奇馬丁（Ricky Martin）和敘利亞出生的38歲瑞典藝術家丈夫賈旺尤塞夫（Jwan Yosef）今天發表聯合聲明，宣布6年婚姻畫下句點。

娛樂網站TMZ報導，兩人寫道：「我們決定帶著對孩子們的愛、尊重和尊嚴結束我們的婚姻，並紀念我們身為伴侶在這幾年美好歲月裡所經歷的一切。」

兩人繼續寫道：「我們現在最大的渴望，是繼續保有健全的家庭動態，以及著重於和平及友誼的關係，以持續攜手養育我們的孩子，保有我們對彼此的尊重與愛。」

目前已分道揚鑣的兩人育有2個年幼孩子，即女兒露西亞（Lucia）和兒子倫恩（Renn）。瑞奇馬丁自己還有一對雙胞胎兒子馬特奧（Matteo）及瓦倫蒂諾（Valentino），他會繼續以單親家長身分照顧兩人。他的4個孩子都是透過代理孕母方式來到人間。

瑞奇馬丁和賈旺尤塞夫2015年透過社群媒體Instagram搭上線，6個月後兩人在倫敦會面，從此開始交往。兩人於2016年在一場慈善晚宴上正式以伴侶身分走紅毯，同年約定終身，並於2年後正式結婚。

瑞奇馬丁離婚消息由美國「時人雜誌」（People）率先披露。

瑞典 社群媒體

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