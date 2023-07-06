李玟驟逝 楊紫瓊貼23年前合照痛喊「失去閃亮星星」

李玟今年3月時才分享這張照片，並恭喜楊紫瓊斬獲影后殊榮。（取材自李玟臉書）

華語歌后李玟 5日傳出離世，家人也在臉書證實她輕生的消息，震驚全球，她與本屆奧斯卡影后楊紫瓊 是多年好友，四個月前才在臉書PO出與楊紫瓊合照恭喜對方拿下奧斯卡影后，並感謝楊紫瓊一直以來給她勇氣及力量，楊紫瓊今天也在個人Instagram貼出合照，難過表示「我們失去了一顆閃亮的星星」。

楊紫瓊因演出李安執導的「臥虎藏龍」在國際發光發熱，並強勢入圍各大影后獎項，電影入圍奧斯卡獎 之後，李玟也因為演唱演唱電影主題曲，成為首位在奧斯卡頒獎典禮上演唱的華人。楊紫瓊為了緬懷好友，更寫下「我為我們失去了一顆明亮的星星而深感悲痛。CoCo是第一個在奧斯卡頒獎典禮上表演的華人，我們永遠為妳感到自豪，也會想念你和你美麗的聲音。安息吧，親愛的…」並為Coco的家人，還有所有愛她的人致上衷心慰問。

李玟今年3月才恭喜楊紫瓊榮獲奧斯卡影后，笑說「那一年，我們在奧斯卡一起闖關。今年，我在重新學習走路，在加油。而妳在奧斯卡持續發光」。並說是楊紫瓊給她勇氣、給她力量，看到楊紫瓊拿下小金人，她也覺得非常感動、驕傲，「這就是妳，是華人、亞洲人非常重要的時刻，我們又進步了！」