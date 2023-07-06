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控凱文史貝西性侵 原告：他像眼鏡蛇般攫住我

中央社／倫敦5日電
好萊塢男星凱文史貝西。（美聯社）
好萊塢男星凱文史貝西。（美聯社）

一名自稱遭到好萊塢男星凱文史貝西（Kevin Spacey）性侵的男子今天在英國倫敦法院的庭審期間表示，凱文史貝西犯案當下「像眼鏡蛇般」攫住他。

法新社報導，2001年到2013年間，有4名男子陸續出面指控凱文史貝西性侵，今天在倫敦出庭的是第3位，基於法律因素，此人姓名無法對外公布。

原告稱，他於2005年在倫敦西區（West End）一家劇院的活動上認識了這位因電影「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）和「美國心玫瑰情」（American Beauty）獲得奧斯卡金像獎肯定的美國演員。

在倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）所播放的警方詢問錄音中，原告表示，凱文史貝西到場時「身上有酒味」，而且「看上去衣衫不整」。

原告指出：「我記得他上下打量我，還看了我的胯下部位。」又指凱文史貝西對他說了些粗鄙的話。

原告指控說：「這行為相當挑釁。從來沒有人用這種方式對我說話。一切都變得很激烈。」

原告表示，凱文史貝西抓住他時「力道之大，真的很痛」，並形容說「就像一條眼鏡蛇攫住他」。

原告表示，他最初將此事「埋藏心底」，但生活卻因此事受到「有害影響」。

法院已聽取了另外兩名原告的陳述，其中一名原告稱凱文史貝西是具攻擊性的「掠奪者」，對自己的性向感到不安。

法新社報導，另一名原告指稱凱文史貝西親吻了他的脖子，並抓住了他的胯下。

檢方將凱文史貝西描述為「性霸凌者」，他最喜歡的攻擊方式是抓住其他男子的胯下。

凱文史貝西本人則否認所有指控。

性侵 奧斯卡 好萊塢

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