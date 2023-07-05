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「我他X的看你敢不敢」愛黛兒「口出穢言」要粉絲別朝舞台丟東西

編譯周辰陽／即時報導
英國歌后愛黛兒。資料照片。（Getty Images）
英國歌后愛黛兒。資料照片。（Getty Images）

衛報與CNN報導，英國歌后愛黛兒（Adele）近日「口出穢言」，開玩笑警告自己的演唱會觀眾不要往台上丟東西。

作為專場駐唱演出《Weekends with Adele》的一部分活動，愛黛兒目前正在內華達州拉斯維加斯的凱撒宮賭場度假酒店（Ceasar’s Palace Hotel & Casino ）舉辦演唱會。

根據與會者上社群媒體分享的影片，可見到愛黛兒在其中一場賭城駐唱表演討論了最近的一系列事件，像是有人把東西往舞台上面丟。在一些情況中，甚至擊中了正在表演的藝術家。愛黛兒尋問演場會的觀眾，他們是否注意到人們似乎「當下忘記了他X的表演禮節」。

包括碧碧．蕾克莎（Bebe Rexha）與凱爾茜．貝拉里尼（Kelsea Ballerini）在內，多位藝術家在夏季表演時，曾經被丟向他們的物品擊中。愛黛兒隨後開玩笑地告訴在場粉絲，「人們就丟大便到舞台上，你們看過了嗎？我他X的看你敢不敢，看你敢不敢朝我丟東西，我會他X的宰了你」。

從影片還可看見，愛黛兒同時揮動著T恤發射器，向演唱會聽眾贈送T恤，接著就開玩笑說，「當你可以朝把東西射給人們的時候，別再朝著藝術家丟東西了…我一直在見到這些人，這些人失去理智了，你能想像嗎？」

社群媒體 內華達州

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