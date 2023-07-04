沒被「水行俠2」刪光戲分？ 安珀赫德好興奮

「水行俠」中安珀赫德（左）與傑森摩莫亞並肩作戰。（取材自Instagram）

預定今年聖誕節 要在全球各地盛大上映的「水行俠」（Aquaman）續集，最受矚目的焦點莫過於因為和前夫強尼戴普（Johnny Depp）的誹謗官司鬧得形象大壞的首集女主角安珀赫德（Amber Heard），還剩下多少戲分？

由於官司期間有許多強尼戴普影迷高分貝砲轟安珀過去抹黑他、害他被貼上「家暴男」的標籤以至於被好萊塢 大片主動切割，現在她被發現自己也有問題，當然應該要像強尼一樣「被處罰」，高呼「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom）把她踢掉。結果電影公司還是沒換掉她，她也完成所有的演出，各方好奇是否會對票房造成影響？

之前有各種傳聞稱安珀的戲分被刪到剩下20分鐘，也有稱她的戲分「比想像中多」，該片在電影公司內部試映了好幾種不同的版本，到底安珀的分量剩多少，恐怕要等正式上映後才能得到答案，不過今年春天在美國戲院業的年度商會中，「水行俠2」預告片裡仍有安珀的一個鏡頭，似乎她不會在片中徹底消失。

近日安珀到義大利 出席影展，宣傳她早先拍好的小品獨立製片電影「In the Fire」，被問到關於「水行俠2」，她表現得頗為興奮，直呼對於能參與這樣的好萊塢巨片，擁有背後那麼龐大的製作、宣傳機制支援，非常非常的光榮。同時她能夠演出小成本、資源少的「In the Fire」，兩部片像是在電影業光譜的兩極，她都能參與其中，覺得對演員來說，「成功」就是兩者都能夠兼顧。

安珀在官司失利後，於西班牙落腳待了好幾個月，沒有回到美國，外界曾以為她會「退出好萊塢」，現在看來只不過是先避避風頭，等到話題熱度過了之後，有可能再回到幕前，就要看「水行俠2」的票房表現如何了。