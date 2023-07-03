南海九段線地圖禍延電影 真人版「芭比」遭越南下架

越南官方媒體3日報導，因電影畫面中出現繪有中國主張「九段線」主權的南海地圖，當局將禁止真人版「芭比」上映。（取材自facebook.com/WarnerBrosPictures）

越南 官方媒體今天報導，因電影畫面中出現繪有中國主張「九段線」主權的南海地圖，當局將禁止製片公司華納兄弟備受期待的電影真人版「芭比」（Barbie）在該國上映。

路透報導，中國在地圖上使用U形「九段線」說明其對南海廣大區域的主權聲索，其中包括越南視為其大陸棚的大片地區，當局並已授予該地區的石油 開採權。

「芭比」是因描繪中國九段線而遭越南當局禁止上映的最新電影。海牙常設仲裁法院於2016年認定中國的「九段線」主張沒有法律依據，北京 則拒絕承認上述裁決。

2019年，越南政府也曾因同樣的場景下架美國夢工廠（DreamWorks）動畫「壞壞萌雪怪」（Abominable）；去年，索尼（Sony）動作片「秘境探險」（Uncharted）因相同理由遭禁；串流影音平台Netflix也曾在2021年因此下架澳洲間諜影集「松樹谷」（Pine Gap）。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，由瑪格羅比（Margot Robbie）和雷恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的真人版「芭比」原定7月21日與美國同日上映。

該報援引越南電影局局長說法稱，「我們不授予美國電影『芭比』在越南上映的許可，因為它包含令人反感的九段線畫面。」

華納兄弟（Warner Bros）並未立即回應置評請求。