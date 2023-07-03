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太驚人 布萊德彼特外表逆生長 被讚「班傑明真實版」

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特近日拍廣告的造型，被讚有如「真人版班傑明」，明顯回春。（取材自TMZ）
布萊德彼特近日拍廣告的造型，被讚有如「真人版班傑明」，明顯回春。（取材自TMZ）

「班傑明的奇幻旅程」（The Curious Case of Benjamin Button）隨著年齡愈增、外表愈年輕，都是真的？該片男主角布萊德彼特（Brad Pitt）本來就已經是觀眾心目中超越世代、永遠的男神，結果自己就如真實版本的「班傑明」！近日他在法國出外景，拍攝所代言的義大利品牌最新廣告，狗仔偷拍照中他的樣子竟然和30多歲時沒有太大的不同，明顯較前幾個月看來還要青春，固然他的墨鏡沒摘、眼角眉梢有可能出現的歲月痕跡都被遮住，但以快要60歲的人來說，他的狀況當然遠比年齡相近的人都要好很多，讓人不得不讚嘆駐顏有術。

布萊德彼特年輕時已是人人稱道的金髮英俊小生，到現在則是資深帥氣型男，完全不比被傳有「瑜亮情結」的湯姆克魯斯（Tom Cruise）遜色。他近來和小20多歲的女友伊妮絲狄拉夢（Ines de Ramon）感情仍穩定，或許是愛情的滋潤，讓他心情大好，外表也變得更有光彩。和他婚變已經拖了快7年還沒徹底離異的安琪琳娜裘莉（Angelina Jolie），則被八卦刊物傳「已做好再進入情場的準備」，顯然受到分居夫擁著新歡的刺激不小，也不甘示弱，各方仍在關注他倆何時可以正式分道揚鑣。

布萊德彼特今年2月在法國凱撒獎頒獎典禮出現，那時還比最近有老態。（路透資料照片）
布萊德彼特今年2月在法國凱撒獎頒獎典禮出現，那時還比最近有老態。（路透資料照片）
布萊德彼特20多年前可是好萊塢當紅的英俊小生。（路透資料照片）
布萊德彼特20多年前可是好萊塢當紅的英俊小生。（路透資料照片）

布萊德彼特 義大利 裘莉

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