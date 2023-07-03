太驚人 布萊德彼特外表逆生長 被讚「班傑明真實版」

布萊德彼特近日拍廣告的造型，被讚有如「真人版班傑明」，明顯回春。（取材自TMZ）

「班傑明的奇幻旅程」（The Curious Case of Benjamin Button）隨著年齡愈增、外表愈年輕，都是真的？該片男主角布萊德彼特 （Brad Pitt）本來就已經是觀眾心目中超越世代、永遠的男神，結果自己就如真實版本的「班傑明」！近日他在法國出外景，拍攝所代言的義大利 品牌最新廣告，狗仔偷拍照中他的樣子竟然和30多歲時沒有太大的不同，明顯較前幾個月看來還要青春，固然他的墨鏡沒摘、眼角眉梢有可能出現的歲月痕跡都被遮住，但以快要60歲的人來說，他的狀況當然遠比年齡相近的人都要好很多，讓人不得不讚嘆駐顏有術。