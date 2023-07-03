不想輸泰勒絲？ 64歲瑪丹娜拚過頭險暴斃

瑪丹娜不想輸給樂壇後輩，不惜拚到身體弄壞，重病一場。（路透資料照片）

64歲樂壇女王瑪丹娜 （Madonna）驚傳重病被送入加護病房，雖然已經出院返家，還是一直嘔吐、也沒力氣下床，她的粉絲們感到震驚，親友們卻毫不意外？

專門報導名人花邊的「紐約郵報」八卦 版，稱她為了和泰勒絲等當紅後輩比拚，不想丟了「女王」的面子，對原定本月中展開的巡演拚命排練，一天甚至花到12個小時，身體當然吃不消。

泰勒絲表演的興致一來，唱到四小時也可以。（歐新社資料照片）

據報導，瑪丹娜的親友早就憂心她這樣逼自己，後果絕對很嚴重，更有人怕她像麥可傑克森（Michael Jackson）一樣，落得英年早逝。他們覺得她應該調整腳步，不要拚過頭，畢竟她不再45歲。然而她就是不聽勸，把自己操到過頭，認為等體力恢復還能夠繼續再唱，盡可能要求排到最多的場次，使得各方不樂見的狀況終於發生。

瑪丹娜的助理從她被送進加護病房那一天就在旁照料，她回家之後還沒辦法恢復原先的生活，累到無法下床。其實演藝圈新人換舊人是不變的常態，瑪丹娜獅子座不服輸的性格卻讓她堅持不可以在泰勒絲、紅粉佳人（P!nk）等晚輩面前被比下去，泰勒絲才30出頭，興致一來連唱四小時都不是問題，而年過40的紅粉佳人在演唱會上常有高難度的肢體表演，瑪丹娜被激發出戰鬥欲，覺得自己的表演一定也要有類似的強度。

現在的她，心有餘而力不足，親友期盼她認真考慮自己的體力還能做到哪裡，否則可能會有性命之憂。