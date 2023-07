「慾望城市」只有她不用脫 莎拉潔西卡派克承認會害羞

莎拉潔西卡派克表明了太害羞,拒在「慾望城市」裡裸露。(路透資料照片)

歐美各大影音平台的節目尺度,都可以接受女星露兩點或是全裸的激情場面,HBO名作「慾望城市」(Sex and the City)更是從劇名就點破戲的主要內容少不了「性慾」的呈現,絕對不可能沒有裸露,然而第一女主角莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker),卻從來都沒有脫光光,就算床戲也都還會穿著內衣,不像其他幾位女主角,都有露點或是裸體。最近「慾望城市:華麗下半場」(And Just Like That...)第二季登場,她也透露了早在當初接演「慾望城市」首季之前,就已經原創人戴倫史塔(Darren Star)談過,得以豁免、不用脫。

莎拉潔西卡派克少女時代就已進入演藝圈,照裡說應該對於「為藝術而犧牲」見怪不怪,也可以接受才對,但她卻坦言:「我看了『慾望城市』的劇本,覺得真的很有趣、很讓人興奮,也與眾不同,很創新,我從來沒有看過像這樣的東西。唯獨有一點,我跟達倫提到,真的覺得對於拍裸戲不是太舒服,但我懷疑就算第一集沒有裸露,後面也應該會有,想不到達倫回答,沒關係,妳不用,我們有其他的演員,如果他們對於拍裸戲沒有問題,那就會拍,可是妳不需要做這些。我想我真的很害羞,我從來沒辦法在這種情況下裸露自己的身體還感到適應,但我也沒有要去評斷那些對於拍裸戲很爽快的人,我佩服他們能夠勝任愉快,我只是無法對裸露很適應」。