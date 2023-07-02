「慾望城市」只有她不用脫 莎拉潔西卡派克承認會害羞

莎拉潔西卡派克表明了太害羞，拒在「慾望城市」裡裸露。（路透資料照片）

歐美各大影音平台的節目尺度，都可以接受女星露兩點或是全裸的激情場面，HBO名作「慾望城市」（Sex and the City）更是從劇名就點破戲的主要內容少不了「性慾」的呈現，絕對不可能沒有裸露，然而第一女主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker），卻從來都沒有脫光光，就算床戲也都還會穿著內衣，不像其他幾位女主角，都有露點或是裸體。最近「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...）第二季登場，她也透露了早在當初接演「慾望城市」首季之前，就已經原創人戴倫史塔（Darren Star）談過，得以豁免、不用脫。

莎拉潔西卡派克少女時代就已進入演藝圈，照裡說應該對於「為藝術而犧牲」見怪不怪，也可以接受才對，但她卻坦言：「我看了『慾望城市』的劇本，覺得真的很有趣、很讓人興奮，也與眾不同，很創新，我從來沒有看過像這樣的東西。唯獨有一點，我跟達倫提到，真的覺得對於拍裸戲不是太舒服，但我懷疑就算第一集沒有裸露，後面也應該會有，想不到達倫回答，沒關係，妳不用，我們有其他的演員，如果他們對於拍裸戲沒有問題，那就會拍，可是妳不需要做這些。我想我真的很害羞，我從來沒辦法在這種情況下裸露自己的身體還感到適應，但我也沒有要去評斷那些對於拍裸戲很爽快的人，我佩服他們能夠勝任愉快，我只是無法對裸露很適應」。