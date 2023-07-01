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80歲哈里遜福特 不捨陪伴42年「瓊斯」

記者陳建嘉／連線專訪
哈里遜福特演出「印第安納瓊斯：命運輪盤」直呼捨不得。（圖：迪士尼提供）
哈里遜福特演出「印第安納瓊斯：命運輪盤」直呼捨不得。（圖：迪士尼提供）

80歲傳奇巨星哈里遜福特（Harrison Ford）回歸演出「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），是該系列完結篇，日前接受本報系聯合報視訊專訪，哈里遜演出該系列長達42年，坦言要正式離開該角色，當然很捨不得，「如果人生能重來一次，我仍會演出這個角色，事實上我覺得瓊斯才是真正偉大的人物，只是透過我來說出一連串精采的故事」。

哈里遜提到拍攝該片的最後一天，內心百感交集，「拍攝電影最後一天，剛好也是電影結局那一段，我不能說太多，只能說瓊斯終於擁有最棒的結局」，對於哈里遜來說，「瓊斯」不只是一個角色，更像是一個老朋友，「我們一起成長，我們陪伴對方經歷人生的悲歡離合，看到他能待在最愛的人身邊，我真的為他開心」。

提到這次的故事，哈里遜表示這次的「瓊斯」與從前都不一樣，「瓊斯這次即將面臨退休，離開教學多年的大學，但他感到了無生趣」，哈里遜提到人們現在只在乎未來，對於過往歷史毫無興趣，「瓊斯也覺得自己不合時宜，這個世界已經不是他熟悉的模樣」，而他依舊喜歡這一集劇本，「一個老英雄找回屬於自己的人生，展開最後一次冒險，這真的是一個非常美麗的故事」。

演出「瓊斯」系列多年，昔日在系列第2集「魔宮傳奇」合作的童星關繼威，如今已在好萊塢有一番事業，這讓哈里遜無比開心，「關繼威也有來我們這部電影的首映會，有看到我們互相擁抱吧？」2人雖很久沒聯絡，不過哈里遜一直在關心關繼威這幾年的發展，也很開心他以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）獲得奧斯卡，「關繼威是超棒的演員，我以他為榮」。

「印第安納瓊斯」多年以來一直是好萊塢最經典的冒險電影，影響無數後作，哈里遜福特後來也仍以「空軍一號」（Air Force One）、「迫切的危機」（Clear and Present Danger）以及「絕命追殺令」（The Fugitive）等片站穩天王巨星的寶座。

哈里遜福特從不遺憾扮演「印第安納瓊斯」。（圖：迪士尼提供）
哈里遜福特從不遺憾扮演「印第安納瓊斯」。（圖：迪士尼提供）

好萊塢 媽的多重宇宙 退休

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