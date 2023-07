80歲哈里遜福特 不捨陪伴42年「瓊斯」

哈里遜福特演出「印第安納瓊斯:命運輪盤」直呼捨不得。(圖:迪士尼提供)

80歲傳奇巨星哈里遜福特(Harrison Ford)回歸演出「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),是該系列完結篇,日前接受本報系聯合報視訊專訪,哈里遜演出該系列長達42年,坦言要正式離開該角色,當然很捨不得,「如果人生能重來一次,我仍會演出這個角色,事實上我覺得瓊斯才是真正偉大的人物,只是透過我來說出一連串精采的故事」。

哈里遜提到拍攝該片的最後一天,內心百感交集,「拍攝電影最後一天,剛好也是電影結局那一段,我不能說太多,只能說瓊斯終於擁有最棒的結局」,對於哈里遜來說,「瓊斯」不只是一個角色,更像是一個老朋友,「我們一起成長,我們陪伴對方經歷人生的悲歡離合,看到他能待在最愛的人身邊,我真的為他開心」。

提到這次的故事,哈里遜表示這次的「瓊斯」與從前都不一樣,「瓊斯這次即將面臨退休 ,離開教學多年的大學,但他感到了無生趣」,哈里遜提到人們現在只在乎未來,對於過往歷史毫無興趣,「瓊斯也覺得自己不合時宜,這個世界已經不是他熟悉的模樣」,而他依舊喜歡這一集劇本,「一個老英雄找回屬於自己的人生,展開最後一次冒險,這真的是一個非常美麗的故事」。

演出「瓊斯」系列多年,昔日在系列第2集「魔宮傳奇」合作的童星關繼威,如今已在好萊塢 有一番事業,這讓哈里遜無比開心,「關繼威也有來我們這部電影的首映會,有看到我們互相擁抱吧?」2人雖很久沒聯絡,不過哈里遜一直在關心關繼威這幾年的發展,也很開心他以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)獲得奧斯卡,「關繼威是超棒的演員,我以他為榮」。