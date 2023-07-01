柯斯納打離婚戰 妻轟：翻臉無情 狠招百出

凱文柯斯納(左)和妻子克莉絲汀邦加納離婚戰激烈開打。（路透資料照片）

好萊塢又有重量級大牌打離婚戰，而且針鋒相對的程度不會比布萊德彼特（Brad Pitt）、安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）遜色：曾以「與狼共舞」（Dances with Wolves）、「終極保鑣」（The Bodyguard）紅極一時的凱文柯斯納，被小19歲的妻子克莉絲汀邦加納（Christine Baumgathner）主動申請離婚，氣得使出毒辣手段，逼她一個月之內搬家，她打死不從，他則搬出婚前協議，逼她就範。

凱文柯斯納近年來因為主演美國熱門影集「黃石公園 」，再創事業第2春，還奪下金球獎 戲劇類視帝，然而他紅到沒啥時間回家陪伴家人，讓克莉絲汀邦加納感到不滿，最終在他毫不知情的情況下，偷偷進行著離婚的程序，等到凱文決定為了安頓好自己的家務事要退出該劇，積極挽回克莉絲汀，雙方律師團交涉半天都沒有進展，克莉絲汀仍然執意要離婚，點燃了他的怒火，決心不讓她稱心如意。

當初兩人婚前有簽協議，對於離婚時的財產分配、凱文付出多少贍養費等等都有寫明，根據歐美媒體報導，凱文打算按協議支付克莉絲汀每個月3萬8000美元的贍養費，結果克莉絲汀要求的是每個月24萬8000美元，多出5倍多。

凱文攻擊克莉絲汀，在彼此19年的婚姻中，昂貴的花費不少，又愛買精品，又要花大錢整形，克莉絲汀則辯稱兩人的3個小孩已經過慣好日子，婚前協議的贍養費根本沒辦法讓他們維持養尊處優的生活，且要在他們所住慣的名流社區租房子住，完全不夠用。

克莉絲汀抨擊凱文翻臉無情，毒招百出，凱文則是再怎麼樣也挽不回她的心，乾脆讓她自食苦果，一點都不留情面，還找來戰鬥力最強的大律師，各方都等著看他們殺到血流成河。