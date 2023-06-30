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出院不代表病況轉好？瑪丹娜被爆還是狂吐、無力起床

記者蘇詠智／即時報導
瑪丹娜染重病，出院返家到現在被爆還是一直吐、沒有力氣下床。（路透資料照片）
瑪丹娜染重病，出院返家到現在被爆還是一直吐、沒有力氣下床。（路透資料照片）

流行音樂女王瑪丹娜（Madonna）驚傳嚴重細菌感染被送到醫院，甚至還待在加護病房，原先預計7月中要進行的巡迴演唱也暫時停擺，雖然目前已經返家，相關人士也對媒體表示她已經好多了，然而專門報導明星與名人八卦的TMZ，卻稱她在家中靜養，病況似乎沒有明顯減輕，她還是幾乎無法下床，且吐到無法控制，感染源在她的體內依舊造成極大的損害，身旁人員都認為她現在的樣子，絕對沒有辦法如期重回舞台表演。

瑪丹娜年過60仍然活躍，對於全新的巡迴演出抱著很大期望，在社群網站上發布了不少幕後作業的進度照片，很希望可以靠這次巡演再度炒熱一波演藝行情。她過去又唱又跳也熱愛運動，體型比大多數同年齡的人都要標準，外界也認為她的健康情況非常良好，儘管疫情期間還是不免確診，卻還是痊癒，還曾經表示要開車到戶外大口呼吸空氣、連口罩也不想戴。結果新冠肺炎沒有對她的身體造成嚴重的打擊，她卻碰上這次的大危機，身旁人員憂心不已。

TMZ報導，瑪丹娜在醫院裡就一直吐，助理在她的病床旁照顧，她在加護病房待了4、5天開始康復，才獲准能夠出院返家休養，只是離徹底痊癒看來仍有一段時間，在沒確定她完全恢復健康前，家人與人員都沒辦法真正放心，演唱會也無法正式展開。

瑪丹娜 社群網站 疫情

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