我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

中央社／洛杉磯28日綜合外電報導
關繼威、泰勒絲。（美聯社）
關繼威、泰勒絲。（美聯社）

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院公布年度邀請名單，今年奪下奧斯卡最佳男配角、具華人血統的美國影星關繼威、台灣男星張震和知名女歌手泰勒絲皆獲邀成新會員。

根據美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，在2023年的邀請名單中，女性占40%，而34%屬於代表性不足的少數民族或種族，52%來自美國以外的51個國家和地區。

這份邀請名單中，有許多今年奧斯卡獎得主與提名人，除了關繼威之外，還有「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）的凱莉肯頓（Kerry Condon）以及「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）的許瑋倫（Stephanie Hsu）。

許多國際影藝工作者，像是以「長日將盡」（Remains of the Day）聞名影壇的諾貝爾獎得主石黑一雄，還有以「緝魂」、「臥虎藏龍」走紅國際的張震，以及在「貓王艾維斯」（Elvis）表現出色的美國男星奧斯汀巴特勒（Austin Butler）均在獲邀之列。

此外，美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）、流亡海外的伊朗女星查赫拉阿米爾易卜拉希米（Zahra Amir Ebrahimi），和在「艾莉塔：戰鬥天使」（Alita: Battle Angel）中，演出比機器人更有人性的生化人的拉丁裔女星羅莎沙拉薩（Rosa Salazar），也受邀成為美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）新會員。

美國影藝學院執行長克雷默（Bill Kramer）與首位華裔主席楊燕子（Janet Yang）表示：「影藝學院很榮幸地歡迎這些藝術家和專業人士成為我們的會員，他們代表了跨電影學科的全球傑出人才，對電影藝術和科學及全世界影迷影響深遠。」

今年的邀請名單出爐後，美國影藝學院成員將從1萬665人增加至1萬817人，其中9375人擁有投票權。

影藝學院 奧斯卡獎 諾貝爾獎

上一則

陳建州婚後搞外遇？ 蔡康永「神預言」被挖

延伸閱讀

喬歐文恨死分手歌 泰勒絲舊愛難挽回

喬歐文恨死分手歌 泰勒絲舊愛難挽回
泰勒絲想吃回頭草、挽回6年舊愛 卻做錯一件事觸怒對方

泰勒絲想吃回頭草、挽回6年舊愛 卻做錯一件事觸怒對方
克魯曼談音樂經濟學：泰勒絲巡演為何沒賺更多？

克魯曼談音樂經濟學：泰勒絲巡演為何沒賺更多？
足球／梅西美國首秀票價飆2600元 堪比泰勒絲演唱會

足球／梅西美國首秀票價飆2600元 堪比泰勒絲演唱會

熱門新聞

蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
大牙自曝曾遭陳建州性騷。（本報資料照片）

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

2023-06-26 23:57
大S與具俊曄婚後生活恩愛甜蜜。（取材自Instagram）

韓媒又傳大S懷孕 前婆婆張蘭錯愕「這是不可能的」

2023-06-22 03:11

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管