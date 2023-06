關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

關繼威、泰勒絲。(美聯社)

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院 公布年度邀請名單,今年奪下奧斯卡最佳男配角、具華人血統的美國影星關繼威、台灣男星張震和知名女歌手泰勒絲皆獲邀成新會員。

根據美國娛樂周刊「綜藝」(Variety)報導,在2023年的邀請名單中,女性占40%,而34%屬於代表性不足的少數民族或種族,52%來自美國以外的51個國家和地區。

這份邀請名單中,有許多今年奧斯卡獎 得主與提名人,除了關繼威之外,還有「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)的凱莉肯頓(Kerry Condon)以及「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)的許瑋倫(Stephanie Hsu)。

許多國際影藝工作者,像是以「長日將盡」(Remains of the Day)聞名影壇的諾貝爾獎 得主石黑一雄,還有以「緝魂」、「臥虎藏龍」走紅國際的張震,以及在「貓王艾維斯」(Elvis)表現出色的美國男星奧斯汀巴特勒(Austin Butler)均在獲邀之列。

此外,美國人氣女歌手泰勒絲(Taylor Swift)、流亡海外的伊朗女星查赫拉阿米爾易卜拉希米(Zahra Amir Ebrahimi),和在「艾莉塔:戰鬥天使」(Alita: Battle Angel)中,演出比機器人更有人性的生化人的拉丁裔女星羅莎沙拉薩(Rosa Salazar),也受邀成為美國影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)新會員。

美國影藝學院執行長克雷默(Bill Kramer)與首位華裔主席楊燕子(Janet Yang)表示:「影藝學院很榮幸地歡迎這些藝術家和專業人士成為我們的會員,他們代表了跨電影學科的全球傑出人才,對電影藝術和科學及全世界影迷影響深遠。」

今年的邀請名單出爐後,美國影藝學院成員將從1萬665人增加至1萬817人,其中9375人擁有投票權。