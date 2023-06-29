關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

關繼威、泰勒絲。（美聯社）

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院 公布年度邀請名單，今年奪下奧斯卡最佳男配角、具華人血統的美國影星關繼威、台灣男星張震和知名女歌手泰勒絲皆獲邀成新會員。

根據美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，在2023年的邀請名單中，女性占40%，而34%屬於代表性不足的少數民族或種族，52%來自美國以外的51個國家和地區。

這份邀請名單中，有許多今年奧斯卡獎 得主與提名人，除了關繼威之外，還有「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）的凱莉肯頓（Kerry Condon）以及「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）的許瑋倫（Stephanie Hsu）。

許多國際影藝工作者，像是以「長日將盡」（Remains of the Day）聞名影壇的諾貝爾獎 得主石黑一雄，還有以「緝魂」、「臥虎藏龍」走紅國際的張震，以及在「貓王艾維斯」（Elvis）表現出色的美國男星奧斯汀巴特勒（Austin Butler）均在獲邀之列。

此外，美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）、流亡海外的伊朗女星查赫拉阿米爾易卜拉希米（Zahra Amir Ebrahimi），和在「艾莉塔：戰鬥天使」（Alita: Battle Angel）中，演出比機器人更有人性的生化人的拉丁裔女星羅莎沙拉薩（Rosa Salazar），也受邀成為美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）新會員。

美國影藝學院執行長克雷默（Bill Kramer）與首位華裔主席楊燕子（Janet Yang）表示：「影藝學院很榮幸地歡迎這些藝術家和專業人士成為我們的會員，他們代表了跨電影學科的全球傑出人才，對電影藝術和科學及全世界影迷影響深遠。」

今年的邀請名單出爐後，美國影藝學院成員將從1萬665人增加至1萬817人，其中9375人擁有投票權。