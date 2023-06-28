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亨利卡維爾退位 新超人大衛科倫斯韋是雄偉猛男

記者陳建嘉╱綜合報導
「紙牌屋」猛男男星大衛科倫斯韋成為新一代「超人」。(取材自Instagram)
「紙牌屋」猛男男星大衛科倫斯韋成為新一代「超人」。(取材自Instagram)

全球影迷期待已久的新「超人」終於誕生，確認由29歲男星大衛科倫斯韋(David Corenswet)接替，女主角露易絲連恩則由瑞秋布洛斯納漢(Rachel Brosnahan)接棒，等同宣告10年前的亨利卡維爾(Henry Cavill)、艾美亞當斯(Amy Adams)正式下台一鞠躬。

亨利卡維爾的「超人：鋼鐵英雄」於2013年推出，十年之後退位。(圖：華納兄弟提供...
亨利卡維爾的「超人：鋼鐵英雄」於2013年推出，十年之後退位。(圖：華納兄弟提供)

曾演過「紙牌屋」(House of Cards)的大衛科倫斯韋，之前曾因拍片穿泳褲入鏡，「褲襠一大包」引起熱烈討論，體格雄偉無庸置疑；另外在影集「漫才梅索太太」(The Marvelous Mrs. Maisel)表現傑出的瑞秋布洛斯納漢，更迫不及待將外媒「好萊塢報導者」的證實報導貼上自己的Instagram，非常期待電影開鏡。

DC影業執行長表示「超人：傳承」(Superman：Legacy)不完全是一個起源故事，但會有較大篇幅在「超人」克拉克肯恩初出茅廬當記者的故事，「重點會是超人如何從氪星人血統、人類身分中取得平衡，他是真理、正義的美國夢化身」，電影即將展開前製作業。

至於角逐「蝙蝠俠」(Batman)、「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)都失利的悲情男星尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)，先前吐露遺憾，原來他好不容易選上「不可能的任務」系列最新大反派，為了已簽定的影集合約，不得不退出；最近他角逐「超人：傳承」男主角也失利，但據傳他也積極爭取片中大反派「雷克斯路瑟」的角色，仍有演出機會。

「漫才梅索太太」瑞秋布洛斯納漢是新一代「超人女友」露易絲蓮恩。(取材自Insta...
「漫才梅索太太」瑞秋布洛斯納漢是新一代「超人女友」露易絲蓮恩。(取材自Instagram)

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