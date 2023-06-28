亨利卡維爾退位 新超人大衛科倫斯韋是雄偉猛男

「紙牌屋」猛男男星大衛科倫斯韋成為新一代「超人」。(取材自Instagram)

全球影迷期待已久的新「超人」終於誕生，確認由29歲男星大衛科倫斯韋(David Corenswet)接替，女主角露易絲連恩則由瑞秋布洛斯納漢(Rachel Brosnahan)接棒，等同宣告10年前的亨利卡維爾(Henry Cavill)、艾美亞當斯 (Amy Adams)正式下台一鞠躬。

亨利卡維爾的「超人：鋼鐵英雄」於2013年推出，十年之後退位。(圖：華納兄弟提供)

曾演過「紙牌屋」(House of Cards)的大衛科倫斯韋，之前曾因拍片穿泳褲入鏡，「褲襠一大包」引起熱烈討論，體格雄偉無庸置疑；另外在影集「漫才梅索太太」(The Marvelous Mrs. Maisel)表現傑出的瑞秋布洛斯納漢，更迫不及待將外媒「好萊塢 報導者」的證實報導貼上自己的Instagram，非常期待電影開鏡。

DC影業執行長表示「超人：傳承」(Superman：Legacy)不完全是一個起源故事，但會有較大篇幅在「超人」克拉克肯恩初出茅廬當記者的故事，「重點會是超人如何從氪星人血統、人類身分中取得平衡，他是真理、正義的美國夢化身」，電影即將展開前製作業。