亨利卡維爾正式退位 新任「超人」出爐是雄偉猛男

「紙牌屋」、「好萊塢」猛男男星大衛科倫斯韋正式成為新一代「超人」。（取材自Instagram）

全球影迷期待已久的新「超人」終於誕生，DC影業執行長詹姆斯岡恩自從忙完漫威 畢業作「星際異攻隊3」、DC電影「閃電俠」之後，終於完成下一代DC宇宙全新「超人」男女主角選角，確認由「紙牌屋」、「好萊塢 」猛男男星大衛科倫斯韋以及「漫才梅索太太」瑞秋布洛斯納漢分別飾演男女主角「超人」克拉克肯恩、露易絲連恩，也確定10年前的亨利卡維爾、艾美亞當斯 正式下台一鞠躬。

亨利卡維爾的「超人：鋼鐵英雄」於2013年推出，10年之後正式退位。（圖：華納兄弟提供）

曾演出過「紙牌屋」、「好萊塢」等影集的大衛科倫斯韋，之前曾因拍片穿泳褲入鏡，「褲襠一大包」引起熱烈討論，體格雄偉無庸置疑，另外在影集「漫才梅索太太」表現傑出的瑞秋布洛斯納漢也成為新一代露易絲連恩，瑞秋更迫不及待將外媒「好萊塢報導者」的證實報導貼上自己的IG，非常期待電影開鏡。

「漫才梅索太太」瑞秋布洛斯納漢則是新一代「超人女友」露易絲蓮恩。（取材自Instagram）

DC影業執行長詹姆斯岡恩、彼得薩佛蘭則表示「超人：傳承」不完全是一個起源故事，但會有較大篇幅在「超人」克拉克肯恩初出茅廬當記者的故事，「重點會是超人如何從氪星人血統、人類身分中取得平衡，他是真理、正義的美國夢化身」，電影即將展開前製作業，若順利可在明年開拍，目前訂於2025年7月11日上映。

至於角逐「蝙蝠俠」、「捍衛戰士：獨行俠」都失利的悲情男星尼可拉斯霍特，先前吐露遺憾，原來他好不容易選上「不可能的任務」系列最新大反派，為了已簽定的影集合約，不得不退出，最近積極角逐「超人：傳承」男主角也失利，但據傳他也積極爭取片中大反派「雷克斯路瑟」的角色，仍有演出機會。