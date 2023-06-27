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珍妮佛勞倫斯、莉莉蘿絲戴普 為戲全裸沒猶豫

記者蘇詠智／綜合報導
珍妮佛勞倫斯可以很爽快配合劇情需要脫光。(美聯社資料照片)
珍妮佛勞倫斯可以很爽快配合劇情需要脫光。(美聯社資料照片)

在「Me Too」風潮之後，好萊塢影視圈對於裸露場面的尺度拿捏更小心，藝人也會就是否在鏡頭前寬衣解帶考慮再三，然而珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）在最新喜劇片「珍愛硬起來（No hard feelings）」卻有大膽全裸打架搶衣物的場面，觀眾看到她的正面裸體大吃一驚，她卻坦言一點都沒有掙扎。

「我身邊每個人和我的團隊人員都一直問：你確定嗎？你確定嗎？你確定嗎？我一點猶豫也沒有，這場戲我覺得太妙了。」珍妮佛勞倫斯如此解釋。該片描述她扮演的落魄女司機，被富家男孩的父母聘請來讓兒子「轉大人」，兩人一起去裸泳，衣物卻被偷走，她氣到光溜溜衝上前去要把衣服搶回來。該片號稱今夏「最敢性」的喜劇，訴求成年觀眾，珍妮佛也願意為了劇本上的絕妙安排配合解脫。

莉莉蘿絲戴普對於裸體表演，並不覺得很為難。(歐新社資料照片)
莉莉蘿絲戴普對於裸體表演，並不覺得很為難。(歐新社資料照片)

另外一位大膽演出引人注意的則是影集「偶像漩渦」（The Idol）女主角莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp），她扮演的偶像女歌手，碰上極具誘惑力的夜店老闆威肯，沉浸在性愛刺激中，幾乎每一集不是有裸體就是有煽情片段，外界都好奇，那都是她親身上陣，沒有用替身？

莉莉答道：「是的都是我，我喜歡這種演出，我並不覺得有什麼不對。」她認為劇中的所有造型、裸露等，都是編導為了塑造角色和建構情節刻意的安排，因此她看起來或許有點扭曲，拍攝起來卻有一種療癒的效果，她才會喜歡上這樣的工作型態。

並非為了戲劇角色，平常自己就很愛在社群網站上發裸照，甚至讓兩個青少年兒子都很尷尬的布蘭妮（Britney Spears），與丈夫山姆（Sam Asghari）度過結婚一周年慶，雖然看起來相處仍融洽，八卦刊物卻稱山姆私下想要她退出社群網站，她堅持己見，彼此恐怕很快就又要大吵。

社群網站 八卦 好萊塢

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