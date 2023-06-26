我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

泰勒絲想吃回頭草、挽回6年舊愛 卻做錯一件事觸怒對方

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲被傳試圖挽回交往6年的舊愛。（路透資料照片）
泰勒絲被傳試圖挽回交往6年的舊愛。（路透資料照片）

生命中永遠不能少了愛情的泰勒絲（Taylor Swift），才與火速搭上的「1975樂團」主唱馬蒂希利（Matty Healy）約會不到兩個月後宣告分道揚鑣，又被稱試圖挽回交往6年多的舊愛喬歐文（Joe Alwyn）。她和喬今年分手後無縫接軌馬蒂，與馬蒂戀情破局又想趕快贏回喬歐文，被美國媒體嘲諷「有病」，但最尷尬的還不是這個，而是她努力想挽回，喬歐文卻打死也不願意回頭。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，稱泰勒絲想要讓喬歐文知道兩人彼此是對方的完美伴侶，無奈六年的交往，已經讓喬歐文明白跟泰勒絲在一起，註定少不了風風雨雨，絕對會成為一堆八卦報導的談論焦點，他完全不喜歡這樣。而泰勒絲總是忍不住要把自己和前男友的分手歷程寫成一首歌，過去喬強納斯、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）等都有屬於他們自己的「分手歌」，喬歐文也不例外，讓他火冒三丈，感到相當羞辱。泰勒絲出手太快，已經來不及後悔，喬歐文則打定主意，絕對要徹底斷乾淨。

在全球樂迷的心目中，泰勒絲是最珍貴的小公主，可是她在娛樂報導中呈現的卻是很具爭議的形象，想要與她匹配的男性，必須承受莫大的壓力和關注眼神，喬歐文很肯定自己不是這種人，就不知道泰勒絲何時會有新的獵物，讓他早日解脫？

喬歐文對前女友引來的一堆八卦鬧劇深惡痛絕。（路透資料照片）
喬歐文對前女友引來的一堆八卦鬧劇深惡痛絕。（路透資料照片）

八卦

上一則

周杰倫年砸3萬美元 送愛女進澳洲貴族名校

下一則

曾拍三級片陷低潮 港玉女歌手隔23年現身

延伸閱讀

克魯曼談音樂經濟學：泰勒絲巡演為何沒賺更多？

克魯曼談音樂經濟學：泰勒絲巡演為何沒賺更多？
足球／梅西美國首秀票價飆2600元 堪比泰勒絲演唱會

足球／梅西美國首秀票價飆2600元 堪比泰勒絲演唱會
梅西在美可能首戰門票飆2600元 票房實力直逼泰勒絲

梅西在美可能首戰門票飆2600元 票房實力直逼泰勒絲
掰了馬蒂希利 泰勒絲新戀情不到2個月玩完

掰了馬蒂希利 泰勒絲新戀情不到2個月玩完

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
陳文茜直言這次黃子佼的亂爆料，最大的受害者是阿雅。（取材自臉書、本報資料照片）

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

2023-06-19 23:29
陶晶瑩。(本報系資料照)

陶晶瑩被黃子佼點名曾經交往 她回應曝光了

2023-06-19 09:37
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
歐陽娜娜主演的「永安夢」近日釋出預告。（取材自微博）

歐陽娜娜當「長安第1美人」哭戲演太爛 網友看不下去

2023-06-20 20:02

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議