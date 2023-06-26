泰勒絲想吃回頭草、挽回6年舊愛 卻做錯一件事觸怒對方

泰勒絲被傳試圖挽回交往6年的舊愛。（路透資料照片）

生命中永遠不能少了愛情的泰勒絲（Taylor Swift），才與火速搭上的「1975樂團」主唱馬蒂希利（Matty Healy）約會不到兩個月後宣告分道揚鑣，又被稱試圖挽回交往6年多的舊愛喬歐文（Joe Alwyn）。她和喬今年分手後無縫接軌馬蒂，與馬蒂戀情破局又想趕快贏回喬歐文，被美國媒體嘲諷「有病」，但最尷尬的還不是這個，而是她努力想挽回，喬歐文卻打死也不願意回頭。

專門報導明星與名流八卦 的「國家詢問報」，稱泰勒絲想要讓喬歐文知道兩人彼此是對方的完美伴侶，無奈六年的交往，已經讓喬歐文明白跟泰勒絲在一起，註定少不了風風雨雨，絕對會成為一堆八卦報導的談論焦點，他完全不喜歡這樣。而泰勒絲總是忍不住要把自己和前男友的分手歷程寫成一首歌，過去喬強納斯、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）等都有屬於他們自己的「分手歌」，喬歐文也不例外，讓他火冒三丈，感到相當羞辱。泰勒絲出手太快，已經來不及後悔，喬歐文則打定主意，絕對要徹底斷乾淨。