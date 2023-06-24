我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

「致命清算」女角搶風頭 艾特沃緊貼阿湯哥站穩女一

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯(右二起)、海莉艾特沃、凡妮莎柯比、龐克萊門捷夫是最新「不可能的任務」俊男美女組合。(美聯社)
湯姆克魯斯(右二起)、海莉艾特沃、凡妮莎柯比、龐克萊門捷夫是最新「不可能的任務」俊男美女組合。(美聯社)

暑假超級強片「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Part One)強大卡司令粉絲期待不已，男主角湯姆克魯斯(Tom Cruise)日前帶著片中一群美女前進倫敦首映會。過往大家認為女星多是非必然也多，不過海莉艾特沃(Hayley Atwell)、蕾貝卡佛格森(Rebecca Ferguson)、凡妮莎柯比(Vanessa Kirby)等在首映會上不時互相牽手，彼此一團和氣，就是要破除各方偏見。

「不可能的任務：致命清算 第一章」堪稱全系列女性陣容最堅強的一次，幾位美人片中角色有正有邪，粉絲則各為其主，就怕自家偶像不小心替別人抬了轎。

早先片子在羅馬舉行全球首映，先睹為快的媒體記者大讚娛樂性超豐富，動作場面刺激又精采，不愧是夏季商業巨片。

然而影迷們關心的焦點還是哪一位女星在片中分量最重、表現最亮眼？根據第一批觀後感，海莉艾特沃雖是新加入，不僅戲分極多，演出也光芒四射，公認最為搶戲，也有人認為扮演蛇蠍美人的龐克萊門捷夫(Pom Klementieff)最出色，看得前幾集就已經登場的美豔女間諜蕾貝卡和「白寡婦」凡妮莎的影迷，趕快追問她們戲分如何，見到答覆是兩人的露臉時間還是不少，才稍微鬆了口氣。

雖說每一位美女在片中都有自己的發揮空間，從首映會大合照的位置，湯姆克魯斯身旁正是曾與他傳過緋聞的海莉艾特沃，她的「女一」地位似乎得到認證。

湯姆克魯斯 間諜 柯比

上一則

Me Too延燒／網路壞事傳千里 藝人犯錯難翻身

下一則

「孝莊祕史」三姝 相隔20年穿古裝合體 網驚：都沒變

延伸閱讀

19歲「保送入學」穿內褲熱舞戲 阿湯哥難忘

19歲「保送入學」穿內褲熱舞戲 阿湯哥難忘
曾想娶「黑寡婦」？ 阿湯哥：合作拍片

曾想娶「黑寡婦」？ 阿湯哥：合作拍片
DC、漫威爭搶 阿湯哥演「綠光戰警」？

DC、漫威爭搶 阿湯哥演「綠光戰警」？
DC、漫威都在搶他 湯姆克魯斯演「綠光戰警」？

DC、漫威都在搶他 湯姆克魯斯演「綠光戰警」？

熱門新聞

(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
陳文茜直言這次黃子佼的亂爆料，最大的受害者是阿雅。（取材自臉書、本報資料照片）

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

2023-06-19 23:29
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
陶晶瑩。(本報系資料照)

陶晶瑩被黃子佼點名曾經交往 她回應曝光了

2023-06-19 09:37
部落客「和我一起‧走在法國的365天」19日在臉書透露，多年前遭演藝圈前輩性騷擾。（取材自臉書）

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

2023-06-18 23:38

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷