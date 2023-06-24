「致命清算」女角搶風頭 艾特沃緊貼阿湯哥站穩女一

湯姆克魯斯(右二起)、海莉艾特沃、凡妮莎柯比、龐克萊門捷夫是最新「不可能的任務」俊男美女組合。(美聯社)

暑假超級強片「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Part One)強大卡司令粉絲期待不已，男主角湯姆克魯斯 (Tom Cruise)日前帶著片中一群美女前進倫敦首映會。過往大家認為女星多是非必然也多，不過海莉艾特沃(Hayley Atwell)、蕾貝卡佛格森(Rebecca Ferguson)、凡妮莎柯比 (Vanessa Kirby)等在首映會上不時互相牽手，彼此一團和氣，就是要破除各方偏見。

「不可能的任務：致命清算 第一章」堪稱全系列女性陣容最堅強的一次，幾位美人片中角色有正有邪，粉絲則各為其主，就怕自家偶像不小心替別人抬了轎。

早先片子在羅馬舉行全球首映，先睹為快的媒體記者大讚娛樂性超豐富，動作場面刺激又精采，不愧是夏季商業巨片。

然而影迷們關心的焦點還是哪一位女星在片中分量最重、表現最亮眼？根據第一批觀後感，海莉艾特沃雖是新加入，不僅戲分極多，演出也光芒四射，公認最為搶戲，也有人認為扮演蛇蠍美人的龐克萊門捷夫(Pom Klementieff)最出色，看得前幾集就已經登場的美豔女間諜 蕾貝卡和「白寡婦」凡妮莎的影迷，趕快追問她們戲分如何，見到答覆是兩人的露臉時間還是不少，才稍微鬆了口氣。

雖說每一位美女在片中都有自己的發揮空間，從首映會大合照的位置，湯姆克魯斯身旁正是曾與他傳過緋聞的海莉艾特沃，她的「女一」地位似乎得到認證。