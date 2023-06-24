Me Too延燒／網路壞事傳千里 藝人犯錯難翻身

伊薩米勒一連串負面新聞影響到「閃電俠」票房。(路透資料照片)

網路發達的年代，人人都可以帶動意見風向，也使得犯錯藝人想要重新出發，難度比「前輩」們更高。目前仍在全球各地熱映中的大片「閃電俠」(The Flash)，就被推論因為男主角伊薩米勒(Ezra Miller)的負面傳聞不少，票房受到影響。

「閃電俠」在今年春天的美國戲院年度商會中首度放映贏得熱烈好評，先睹為快的湯姆克魯斯 更大讚這部片「觀眾想要的一切都具備」，偏偏娛樂價值一流，男主角卻曾鬧出對民眾動粗、非法入侵等一連串事故，儘管已經認罪、免於鋃鐺入獄，電影 公司還是盡可能在宣傳期把他藏起來，只在首映會上現身，無奈目前的票房表現仍有成長空間。

在伊薩之前，好萊塢當然也不乏犯過錯的藝人，像是前途曾廣受看好的羅伯洛(Rob Lowe)，卻因為和未成年少女拍性愛影片鬧上法庭，事業一落千丈，直到快10年後才以「白宮 風雲之助理檔案」(The West Wing)演出受好評而逐漸翻身。

歐美演藝圈也曾在「Me Too」風潮下，知名歌手凱莎(Kesha)控訴被製作人路克博士(Dr.Luke)下藥迷姦，路克博士堅稱無此事，反控凱莎為了從合約中脫身而造謠、誹謗。雙方纏訟9年，近日終於達成和解。