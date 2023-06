誘拐未成年、拍性愛片…好萊塢劣跡藝人不像前輩好翻身

伊薩米勒一連串負面新聞影響到「閃電俠」票房。(路透資料照片)

網路發達的年代,人人都可以帶動意見風向,也使得犯錯藝人,想要重新出發,難度比「前輩」們更高。目前仍在全球各地熱映中的大片「閃電俠」(The Flash),就被推論因為男主角伊薩米勒(Ezra Miller)的負面傳聞不少,票房受到影響。

「閃電俠」在今年春天的美國戲院年度商會中首度放映,就贏得熱烈好評,先睹為快的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)更大讚這部片「觀眾想要的一切都具備」,偏偏娛樂價值一流,男主角卻曾鬧出對民眾動粗、非法入侵、誘拐未成年少女等一連串事故,有嚴重的形象問題,儘管已經認罪、免於鋃鐺入獄,電影公司還是盡可能在宣傳期把他藏起來,只讓他在首映會上現身,希望將傷害減到最小,無奈到目前的票房表現,和各方之前預期的凌厲威猛有很大出入,仍有成長空間。

曾鬧出性醜聞的羅伯洛(右)現在以好爸爸形象出現。(歐新社資料照片)

在伊薩米勒之前,好萊塢 當然也不乏犯過錯的藝人,像是前途曾廣受看好的羅伯洛(Rob Lowe),卻因為和未成年少女拍性愛影片、鬧上法庭,事業一落千丈,直到快10年後才以「白宮 風雲」(The West Wing)演出受好評而逐漸翻身。他與妻子結婚超過20年未生變,以前當他是「色狼」的人都不敢相信,他認為那件醜事反而是讓他徹底改變的好事。

艾米漢默形象毀光,短期內也難再回到幕前。(路透資料照片)

和羅伯洛同輩的小勞勃道尼(Robert Downey Jr.),則是因持有毒品進監服刑,出獄後過了好幾年,才有了意外大賣的「鋼鐵人」(Iron Man),從而成為好萊塢頂尖巨星之一。或許經過人生中的低潮,小勞勃道尼有如「好萊塢更生人協助會會長」,之前對於被舊愛踢爆有性虐、食人幻想因此斷送演藝圈前途的「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)艾米漢默(Armie Hammer)伸出援手,借出自己一處房產讓艾米漢默住,艾米漢默很感激他的幫忙,可是他形象崩的有點徹底,短期內似乎不容易能復出幕前。