誘拐未成年、拍性愛片…好萊塢劣跡藝人不像前輩好翻身

伊薩米勒一連串負面新聞影響到「閃電俠」票房。（路透資料照片）

網路發達的年代，人人都可以帶動意見風向，也使得犯錯藝人，想要重新出發，難度比「前輩」們更高。目前仍在全球各地熱映中的大片「閃電俠」（The Flash），就被推論因為男主角伊薩米勒（Ezra Miller）的負面傳聞不少，票房受到影響。

「閃電俠」在今年春天的美國戲院年度商會中首度放映，就贏得熱烈好評，先睹為快的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）更大讚這部片「觀眾想要的一切都具備」，偏偏娛樂價值一流，男主角卻曾鬧出對民眾動粗、非法入侵、誘拐未成年少女等一連串事故，有嚴重的形象問題，儘管已經認罪、免於鋃鐺入獄，電影公司還是盡可能在宣傳期把他藏起來，只讓他在首映會上現身，希望將傷害減到最小，無奈到目前的票房表現，和各方之前預期的凌厲威猛有很大出入，仍有成長空間。

曾鬧出性醜聞的羅伯洛（右）現在以好爸爸形象出現。（歐新社資料照片）

在伊薩米勒之前，好萊塢 當然也不乏犯過錯的藝人，像是前途曾廣受看好的羅伯洛（Rob Lowe），卻因為和未成年少女拍性愛影片、鬧上法庭，事業一落千丈，直到快10年後才以「白宮 風雲」（The West Wing）演出受好評而逐漸翻身。他與妻子結婚超過20年未生變，以前當他是「色狼」的人都不敢相信，他認為那件醜事反而是讓他徹底改變的好事。

艾米漢默形象毀光，短期內也難再回到幕前。（路透資料照片）

和羅伯洛同輩的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），則是因持有毒品進監服刑，出獄後過了好幾年，才有了意外大賣的「鋼鐵人」（Iron Man），從而成為好萊塢頂尖巨星之一。或許經過人生中的低潮，小勞勃道尼有如「好萊塢更生人協助會會長」，之前對於被舊愛踢爆有性虐、食人幻想因此斷送演藝圈前途的「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）艾米漢默（Armie Hammer）伸出援手，借出自己一處房產讓艾米漢默住，艾米漢默很感激他的幫忙，可是他形象崩的有點徹底，短期內似乎不容易能復出幕前。