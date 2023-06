「醉後」喜劇天王搭配「歌喉讚」鬼才 賣娃娃發大財

查克葛里芬納奇(右)在「鈔級布偶」和伊莉莎白班克斯飾演夫妻。(圖:Apple TV+ 提供)

「醉後大丈夫」(The Hangover)喜劇鬼才查克葛里芬納奇(Zach Galifianakis),搭配「歌喉讚」(Pitch Perfect)系列伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks),兩人一同攜手搞笑發大財,在Apple TV+ 喜劇電影 「鈔級布偶」(The Beanie Bubble)化身「絨毛娃娃界喬布斯(Steven Jobs)」,透過絨毛娃娃大發利市,在90年代掀起如「NFT式」的美國史上最偉大的玩具熱潮,卻又快速泡沫化,電影將揭開這個「史上最意想不到的成功故事」及其背後的黑暗面。

該片改編自「豆豆娃泡沫:大眾妄想和可愛的黑暗面」(The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute)一書,由曾獲艾美獎 (Emmy Award)提名的克莉絲汀戈爾(Kristin Gore)與樂團「OK Go」團長達米安庫拉許(Damian Kulash)夫妻檔共同執導,「美麗境界」(A Beautiful Mind)朗霍華(Ron Howard)擔任監製。眾星雲集的卡司除了查克,還有「歌喉讚」系列的伊莉莎白班克斯、「繼承之戰」(Succession)金球獎女星莎拉史努克(Sarah Snook)、「圍雞總動員」(Blockers)潔芮汀印蒂瑞薇思瓦納森(Geraldine Viswanathan)一同演出。

查克葛里芬納奇(右)在「鈔級布偶」和莎拉史努克飆戲。(圖:Apple TV+ 提供)

故事以90年代為背景,曾風靡全美的「豆豆娃」(Beanie Babies)掀起一股「現象級」全民蒐集狂熱,查克飾演人稱「絨毛娃娃界的喬布斯」的泰華納(Ty Warner),伊莉莎白則飾演他的妻子羅比(Robbie),他原是一位沮喪的銷售員,直到遇上生命中重要的三位女性,才將他的創意發揚光大。

「鈔級布偶」由曾獲艾美獎提名的克莉絲汀戈爾(中)與達米安庫拉許(左)夫妻檔共同執導。(圖:Apple TV+ 提供)

泰華納巧妙利用商品稀缺策略掌握人心,帶領這股發大財商機狂賺數十億,實現了他的「美國夢」,而成功男人背後的女人們,卻沒有得到應有的報酬和尊重,也將揭露美國社會普遍對女性的不平等和荒謬文化。

電影預告以無厘頭式搞笑節奏呈現,從推銷一隻高級喜馬拉雅貓「豆豆娃」開啟致富神話。女主角伊莉莎白表示,製作團隊為電影拍攝,下重本重新製作超過一萬隻「豆豆娃」,相當期待在電影中的呈現。「鈔級布偶」將於7月28日在Apple TV+全球獨家上線。