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「醉後」喜劇天王搭配「歌喉讚」鬼才 賣娃娃發大財

記者陳建嘉／綜合報導
查克葛里芬納奇（右）在「鈔級布偶」和伊莉莎白班克斯飾演夫妻。(圖：Apple TV+ 提供)
查克葛里芬納奇（右）在「鈔級布偶」和伊莉莎白班克斯飾演夫妻。(圖：Apple TV+ 提供)

「醉後大丈夫」（The Hangover）喜劇鬼才查克葛里芬納奇（Zach Galifianakis），搭配「歌喉讚」（Pitch Perfect）系列伊莉莎白班克斯（Elizabeth Banks），兩人一同攜手搞笑發大財，在Apple TV+ 喜劇電影「鈔級布偶」（The Beanie Bubble）化身「絨毛娃娃界喬布斯（Steven Jobs）」，透過絨毛娃娃大發利市，在90年代掀起如「NFT式」的美國史上最偉大的玩具熱潮，卻又快速泡沫化，電影將揭開這個「史上最意想不到的成功故事」及其背後的黑暗面。

該片改編自「豆豆娃泡沫：大眾妄想和可愛的黑暗面」（The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute）一書，由曾獲艾美獎（Emmy Award）提名的克莉絲汀戈爾（Kristin Gore）與樂團「OK Go」團長達米安庫拉許（Damian Kulash）夫妻檔共同執導，「美麗境界」（A Beautiful Mind）朗霍華（Ron Howard）擔任監製。眾星雲集的卡司除了查克，還有「歌喉讚」系列的伊莉莎白班克斯、「繼承之戰」（Succession）金球獎女星莎拉史努克（Sarah Snook）、「圍雞總動員」（Blockers）潔芮汀印蒂瑞薇思瓦納森（Geraldine Viswanathan）一同演出。

查克葛里芬納奇（右）在「鈔級布偶」和莎拉史努克飆戲。(圖：Apple TV+ 提...
查克葛里芬納奇（右）在「鈔級布偶」和莎拉史努克飆戲。(圖：Apple TV+ 提供)

故事以90年代為背景，曾風靡全美的「豆豆娃」（Beanie Babies）掀起一股「現象級」全民蒐集狂熱，查克飾演人稱「絨毛娃娃界的喬布斯」的泰華納（Ty Warner），伊莉莎白則飾演他的妻子羅比（Robbie），他原是一位沮喪的銷售員，直到遇上生命中重要的三位女性，才將他的創意發揚光大。

「鈔級布偶」由曾獲艾美獎提名的克莉絲汀戈爾（中）與達米安庫拉許（左）夫妻檔共同執...
「鈔級布偶」由曾獲艾美獎提名的克莉絲汀戈爾（中）與達米安庫拉許（左）夫妻檔共同執導。(圖：Apple TV+ 提供)

泰華納巧妙利用商品稀缺策略掌握人心，帶領這股發大財商機狂賺數十億，實現了他的「美國夢」，而成功男人背後的女人們，卻沒有得到應有的報酬和尊重，也將揭露美國社會普遍對女性的不平等和荒謬文化。

電影預告以無厘頭式搞笑節奏呈現，從推銷一隻高級喜馬拉雅貓「豆豆娃」開啟致富神話。女主角伊莉莎白表示，製作團隊為電影拍攝，下重本重新製作超過一萬隻「豆豆娃」，相當期待在電影中的呈現。「鈔級布偶」將於7月28日在Apple TV+全球獨家上線。

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