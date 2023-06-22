19歲「保送入學」穿內褲熱舞戲 阿湯哥難忘

湯姆克魯斯出席「不可能的任務：致命清算第一章」羅馬首映。（圖：UIP提供）

60歲湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演新片「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission:Impossible- Dead Reckoning Part One）在羅馬舉辦世界首映，該片拍攝時因為遇到疫情 影響，多次延誤、重拍，如今終於順利上映，讓他感動表示「每個人一直都在確保我們的工作環境是安全的，才能讓我們推出這部獻給大家的電影 」。

湯姆克魯斯在1983年的經典青春喜劇「保送入學」有一段僅穿著襯衫、內褲的熱舞戲，近期在抖音、YouTube再度暴紅，湯姆克魯斯在紅毯被美媒「時人」問及此事，欣喜表示今年剛好是「保送入學」的40周年紀念，「我永遠不會忘記19歲拍那段戲的晚上，我玩得很開心」，更開玩笑說至今在家，仍會不時熱舞，「我只能說很幸運，這是我真正愛上電影的開端」。

由於湯姆克魯斯前一部電影「捍衛戰士：獨行俠」去年瘋狂熱賣，被問今年「不可能的任務：致命清算第一章」是否有票房壓力，他大笑回答「娛樂觀眾會是我的義務，我將永遠為大銀幕的信徒們奮鬥」。由於7月的大片眾多，全球的IMAX戲院銀幕大多讓渡給克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導「奧本海默」（Oppenheimer），傳出阿湯哥為此不滿，不過阿湯現身看起來心情不錯，並說會一直努力宣傳，對票房依舊有信心。