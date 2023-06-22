「元素方城市」選角 莉亞菸嗓被相中

彼得孫(左起)、莉亞路易絲以及馬蒙杜亞提為「元素方城市」宣傳。（圖：迪士尼提供）

皮克斯最新動畫「元素方城市」（Elemental）挑戰全新視覺特效，以火、水、土、風等元素擬人化，電影 日前舉辦線上記者會，韓裔導演 彼得孫表示拍攝難度比以往皮克斯拍攝玩具、汽車還要高，「畢竟這次要拍的完全只能是虛無的形體」，他更爆料女主角獲選原因是因為「她唱歌充滿菸嗓」。

「元素方城市」找來新銳演員莉亞路易絲（Leah Lewis）、馬蒙杜亞提（Mamoudou Athie）分別為「小炎」、「水弟」配音，彼得孫笑說一開始就沒計畫找大明星，而是要找聲音特質完全合乎角色，「我偶然看了『青春未知數（The Half of It）』才認識莉亞，她性格很凶悍，但只要與父親互動，就有一種溫柔，這真的就像我們的小炎」。

彼得更笑說上莉亞的YouTube頻道看她的影片，發現她很喜歡自彈自唱，「她的聲音帶有一種菸嗓，這完全符合我們想要的」，莉亞在旁則大笑，「那些影片是我媽發布的，她沒經過我同意就公開」，沒想到因而雀屏中選成為皮克斯動畫配音女主角。

至於馬蒙杜，彼得孫坦言他看了馬蒙杜主演的電影「醇美人生」（Uncorked），他在片中飾演一名葡萄酒推銷員，推銷的態度非常令人舒服，像水一樣自然，「這讓我想到那種悠遊自在過生活的人」。

莉亞是在上海出生的孤兒，後來在美國被養大，提到收養她的家人，她更是充滿感激，提到家人時一度掉淚，強調自己與「小炎」非常像，「她的熱情、爆發力和我有點相似，我也會為家人奮鬥到底」。「元素方城市」將於7月6日上映。