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曾想娶「黑寡婦」？ 阿湯哥：合作拍片

記者蘇詠智／綜合報導
思嘉莉約翰森心中有一位最想攜手的好萊塢男神。（Getty Images）
思嘉莉約翰森心中有一位最想攜手的好萊塢男神。（Getty Images）

日前「黑寡婦」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）在新片「小行星城」（Asteroid City）首映會上透露自己最想合作的男星是湯姆克魯斯（Tom Cruise），湯姆克魯斯近日在「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One）羅馬首映會上也稱「絕對想」和思嘉莉合演，盛讚她不但是實力派女星，也是能夠吸引觀眾買票進戲院的大牌影星。

湯姆克魯斯表示對思嘉莉約翰森非常激賞。（路透）
湯姆克魯斯表示對思嘉莉約翰森非常激賞。（路透）

其實多年前兩人曾被八卦刊物傳差點在「不可能的任務3」（M:i:III）攜手，然而湯姆克魯斯真正想的不是跟思嘉莉約翰森一起演出，而是找下一任合約新娘。當時報導稱湯姆克魯斯與妮可基嫚（Nicole Kidman）有10年的結婚合約，妮可約滿決定離婚，阿湯需要再物色下一任的伴侶，好維持完美的形象，因此看上正因「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring）暴紅的思嘉莉。

倒是思嘉莉後來因扮演漫威英雄片裡的「黑寡婦」成為紅牌女星，現在她已經有自己的家庭，和湯姆克魯斯能夠只是單純的合作拍戲，反而更有機會落實。阿湯大讚她，表示從小看她看到大，發現她文藝、喜劇、動作、懸疑各種類型都擅長，實力深厚，兩人絕對要一起拍戲，一定有題材能夠攜手，對於和思嘉莉同台仍然極感興趣。

湯姆克魯斯 八卦 漫威

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