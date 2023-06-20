洛佩茲慶父親節 出賣老公胴體網瘋狂
每年6月的第三個星期日是父親節，不少藝人都發布慶賀圖文，祝全天下的父親佳節愉快，珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）也不例外，且她的圖文引起大騷動，原來她放了一張老公班艾佛列克（Ben Affleck）裸上身、露出身材的清涼照，網友立刻瘋狂。
珍妮佛洛佩茲的文中寫道：「這是一則感謝父親的圖文，爸爸，父親節快樂。也祝全世界超棒的爸爸們父親節快樂，我們愛你，對你們的感恩也超乎你們的了解。」她附上了兩張和班艾佛列克甜蜜合照、班的裸上身清涼照以及一支短片。
此外，她大讚班是她看過最好的爸爸，她顯然要讓全球網友知道，不管八卦刊物再怎麼唱衰，她與班的夫妻感情沒變，結婚快滿周年，仍然如膠似漆。
無獨有偶，班艾佛列克的前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner），在她自己的父親節圖文中，也稱讚他是個好爸爸，表示沒看過誰愛自己的孩子像他對他們的小孩一樣深，祝福他父親節快樂。
據傳兩位珍妮佛為了班和孩子們的幸福，彼此已經沒有芥蒂，而是互相支援配合，變成像是一個大家庭的夥伴，外界雖始料未及，卻仍樂見班讓兩位珍妮佛可以和平共處。
另外，球星貝克漢(David Beckham)老婆維多利亞（Victoria Beckham）、「第六感生死戀」(Ghost)女星黛咪摩兒（Demi Moore）及奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）也分別在社交網貼出丈夫或前夫跟子女的合照，以慶祝父親節。
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