演藝圈巨富 喬治盧卡斯身家50億 贏史匹柏40億

媒體女王歐普拉的身家據估計為25億美元。(路透資料照片)

演藝界紅星的高收入往往令觀眾羨慕，但在一堆富豪之中，有人更屬於「超級有錢」的頂級富豪，讓其他同業都自嘆弗如，包括影壇巨導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、喬治盧卡斯(George Lucas)、媒體女王歐普拉 (Oprah Winfrey)等，身家皆超過10億美元，許多家庭加起來都沒有那麼豐厚的財產。

根據富比世 估算，歐普拉的身家約有25億美元，她不但擁有涵蓋平面到電子的不同媒體事業，更透過與其他大型平台的合作，增加個人品牌的價值，是娛樂圈數一數二的大富婆。

在歌壇已經是紅星的蕾哈娜(Rihanna)，據估計有14億美元的財富，但不全是靠唱片銷售而來，她後來成立個人彩妝品牌，努力經營出好的成績，才是收入一下子N級跳的主因。

大導演史蒂芬史匹柏從40多年前因為「大白鯊」(Jaws)全球狂賣而成名後，就注意在合約上要求票房分紅，隨著他陸續執導的「法櫃奇兵」(Indiana Jones)、「外星人」(E.T. the Extra-Terrestrial)、「侏羅紀公園」(Jurassic Park)等都開出驚人票房，收入累積愈來愈高，後來還成立電影公司當老闆，目前的財富為40億美元，也難怪和首任妻子艾美歐文(Amy Irving)離婚時，大方同意付出1億美元的天價贍養費。