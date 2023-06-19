「慾望城市」辛西亞 拐彎酸金凱特蘿

金凱特蘿（左）和辛西亞尼克森以往還能一起上台頒獎，現在連合作演戲都不行。（路透資料照片）

曾經大受女性歡迎的「慾望城市」（Sex and the City），扮演肉食慾女莎曼珊的金凱特 蘿，與另外三位主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）、克莉絲汀戴維絲（Kristin Davis）不和，打死不願意再拍電影 第3集，因此HBO再出續篇影集「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...）打從一開始就沒找她，莎曼珊這個角色被安排離開美國，然而老粉絲覺得少了原味，下周起開播的第2季，據稱結尾找到金凱特蘿客串，被視為本季最大噱頭，不過她也要求她的場面自己一個拍完就好，其他3女和編導麥可派屈克金（Michael Patrick King）都不准到場。

外界好奇其他人怎麼看金凱特蘿的客串回歸？飾演米蘭達的辛西亞尼克森不愧狠角色，拐著彎酸道：「說真的，這不是我們會討論的事，當然我們拍這齣戲的氣氛、感覺，和之前的『慾望城市』是有巨大的不同，至少不用再小心翼翼，只為了『有人』不開心，為了一堆根本沒人懂的理由。我們有很多新的好角色，我們的角色更年長了，戲裡的小孩都長大，當然會很不一樣。最重要的是，所有參與的人都真的很想參與，這是最根本的原則，我們都愛彼此，也愛我們的這齣戲，大家都想要拍得愈多愈好。」

可惜「有人」的粉絲就是人數眾多又大聲，「慾望城市：華麗下半場」不可能完全把她排除在外，但據稱金凱特蘿的影迷如果期待她在第2季客串後，未來能正式回歸，那也是甭奢望，她的友人透露，她在拍攝「慾望城市」時非常不開心，能夠在旁邊沒有那些她受不了的人情況下客串一段，已經是她的最大極限。