「慾望城市」辛西亞 拐彎酸金凱特蘿

金凱特蘿(左)和辛西亞尼克森以往還能一起上台頒獎,現在連合作演戲都不行。(路透資料照片)

曾經大受女性歡迎的「慾望城市」(Sex and the City),扮演肉食慾女莎曼珊的金凱特 蘿,與另外三位主角莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)、克莉絲汀戴維絲(Kristin Davis)不和,打死不願意再拍電影 第3集,因此HBO再出續篇影集「慾望城市:華麗下半場」(And Just Like That...)打從一開始就沒找她,莎曼珊這個角色被安排離開美國,然而老粉絲覺得少了原味,下周起開播的第2季,據稱結尾找到金凱特蘿客串,被視為本季最大噱頭,不過她也要求她的場面自己一個拍完就好,其他3女和編導麥可派屈克金(Michael Patrick King)都不准到場。

外界好奇其他人怎麼看金凱特蘿的客串回歸?飾演米蘭達的辛西亞尼克森不愧狠角色,拐著彎酸道:「說真的,這不是我們會討論的事,當然我們拍這齣戲的氣氛、感覺,和之前的『慾望城市』是有巨大的不同,至少不用再小心翼翼,只為了『有人』不開心,為了一堆根本沒人懂的理由。我們有很多新的好角色,我們的角色更年長了,戲裡的小孩都長大,當然會很不一樣。最重要的是,所有參與的人都真的很想參與,這是最根本的原則,我們都愛彼此,也愛我們的這齣戲,大家都想要拍得愈多愈好。」

可惜「有人」的粉絲就是人數眾多又大聲,「慾望城市:華麗下半場」不可能完全把她排除在外,但據稱金凱特蘿的影迷如果期待她在第2季客串後,未來能正式回歸,那也是甭奢望,她的友人透露,她在拍攝「慾望城市」時非常不開心,能夠在旁邊沒有那些她受不了的人情況下客串一段,已經是她的最大極限。