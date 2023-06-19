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梅根將代言迪奧？ 或登最高業配身價網紅

記者蘇詠智／綜合報導
不管梅根如何唱衰，梅根始終朝自己想要的方向邁進。（Getty Images）
不管梅根如何唱衰，梅根始終朝自己想要的方向邁進。（Getty Images）

英國哈利王子與妻子梅根，近日才和Spotify宣告分道揚鑣，Spotify高層怒諷兩人簽了8位數美元的高價做節目合約，結果只出了12集的podcast，簡直是「他X的騙子」，讓一向仇視他們倆的酸民、媒體撿到槍，大力唱衰他們。

然而，梅根早先已經和美國最大經紀公司之一的威廉莫利斯奮進娛樂公司（WME）簽約，擁有經紀圈內的傳奇人物、名劇「我家也有大明星」（Entourage）主角所影射的阿里伊曼紐（Ari Emanuel）幫她操盤，絕對不可能被打倒，相反的，阿里還火速啟動戰鬥模式，讓梅根再次成為名流界的話題焦點。

根據向來最敵視梅根的媒體之一、英國「每日郵報」的報導，好萊塢名流圈的重量級人士透露：「大家都在討論梅根，傳聞是她很有可能會跟迪奧簽約，成為代言人，要是她真能成功拿下來，就沒人會再記得她那個超蠢的podcast一季收攤事件。」

事實上，身經百戰的阿里，早就要員工提早進入備戰狀態，連日來梅根不停的跟大品牌碰面，被推測也就是她之所以不陪哈利回英參加父親加冕大典的原因之一，經紀公司要重塑她的品牌形象，用她在新的領域簽到高價新約的勝利，掩蓋Spotify這件事上的失利。

梅根若是真的簽約迪奧，除了高貴酬勞外，還有機會連帶登上「業配身價最高的網紅」寶座，據估計，梅根將可望拿到一則業配20萬英鎊（約25.6萬美元）的驚人天價，未來的收入有可能媲美金卡戴珊（Kim Kardashian）。

梅根早就有新的生財之道，也持續往自己想要的目標邁進。

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