Netflix「航海王」真人版預告登場 歐美粉絲大讚：還原度蠻高

「航海王」真人版影集裡的魯夫臉上有疤，歐美動漫迷非常滿意。(取材自Netflix)

備受全球動漫 迷關注的Netflix 「航海王」真人版影集，終於公布首支完整的預告，只見魯夫、索隆、娜美等角色都變成真實的人物，在觀眾眼前動起來，很多粉絲都直呼：「太激動了。」而歐美很快在幾小時內出現一堆觀後反應的短片，最有趣的是，不少觀眾都注意到，扮演魯夫的伊納基戈多伊臉上真的有傷疤。

「航海王」堪稱最受歡迎的日本 動漫名作之一，在世界各國擁有廣大的粉絲，對於真人版影集密切關注，Netflix除了公布預告外，還打出8月31日上架，歐美有的觀眾驚嘆：「好快喔，8月底就要播了。」而整齣戲對於動畫中名場面的具象化，包括場景的呈現等等，都讓歐美影迷大讚：「還原度蠻高的。」倒是魯夫無限伸長的橡膠手，有人認為跟想像中蠻符合，也有人覺得有點尬，一時之間不知該如何評價。