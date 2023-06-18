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當年被湯姆克魯斯看上？思嘉莉約翰森現在放話想合作

記者蘇詠智／綜合報導
思嘉莉約翰森多年前差點和阿湯哥合作。（取材自Instagram）
思嘉莉約翰森多年前差點和阿湯哥合作。（取材自Instagram）

已經從漫威英雄片中「畢業」、受到觀眾懷念與喜愛的「黑寡婦」思嘉莉約翰森﻿（Scarlett Johansson），最近在文青眼中的神級名導魏斯安德森（Wes Anderson）新作「小行星城」（Asteroid City）成為要角之一，受到許多觀眾的期待。思嘉莉在受訪時稱如果有機會，很想與湯姆克魯斯（Tom Cruise）合作，其實兩人曾經差一點就要攜手。

10多年前，湯姆克魯斯為「不可能的任務3」（Mission: Impossible III）尋找女主角，最後片中共有蜜雪兒莫納漢（Michelle Monaghan）、凱莉羅素（Keri Russell）與Maggie Q等美女，在正式敲定她們之前，曾經傳出預定的人選名單，包括「駭客任務」（The Matrix）系列的凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss），另一位就是思嘉莉約翰森，但之後兩人都與這部片錯身而過。不同於凱莉安被認為是因「不可能的任務3」導演變動而跟著離開，思嘉莉約翰森的退出卻被揭露很驚人的理由。

當年的歐美八卦刊物報導，湯姆克魯斯明著是為「不可能的任務3」物色女主角人選，真正是在尋找下一任妻子，他和咪咪羅傑斯（Miriam Rogers）離婚後沒兩年就跟妮可基嫚（Nicole Kidman）因為合演「霹靂男兒」（Days of Thunder）打得火熱，籌拍「不可能的任務3」也是在與妮可離異後的幾年之內，他認為還是需要結婚，免得影響形象和事業，可是要找個自己滿意的人選，又想藉著「一起拍戲」讓感情的萌發看來合理。八卦刊物言之鑿鑿，他與妮可是有「10年婚姻合約」，下一位人選也要保證跟他在一起很長的年分，離婚後可依約得到大筆贍養費，也有機會因為跟他結婚而知名度暴漲登上A咖的位置。

湯姆克魯斯被稱在一堆潛力美女中相中那時因「愛情，不用翻譯」（Lost in Translation）、「戴珍珠耳環的少女」（Het meisje met de parel）兩片正紅的思嘉莉約翰森，為她在「不可能的任務3」留了個角色，只是思嘉莉得知他的真正目的後，完全沒有接受。

如今，思嘉莉約翰森以漫威英雄片系列順利轉型為動作女星，也經歷了3段婚姻，目前和第3任丈夫柯林約斯特（Colin Jost）生了個兒子。或許為人妻母之後，跟湯姆克魯斯真的可以只是單純的合拍電影，思嘉莉那時不願意的事，現在卻是頗為期待，就不知阿湯是否還願意跟她結戲緣？

湯姆克魯斯事業順利之餘，感情發展始終是外界高度關注的焦點。（路透資料照片）
湯姆克魯斯事業順利之餘，感情發展始終是外界高度關注的焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 八卦 漫威

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