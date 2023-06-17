女友產麟兒 83歲艾爾帕西諾升格四寶爸

艾爾帕西諾（左）與29歲女友阿爾法拉。（取材自Instagram）

奧斯卡 影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）以83歲高齡再次當爸爸，她的29歲女友阿爾法拉（NoorAlfallah）產下了一名男嬰，將命名為羅曼帕西諾（Roman Pacino）。

中央社引述法新社報導，當這個孩子長到18歲時，艾爾帕西諾將達101歲高齡。阿爾法拉是名製作人，與艾爾帕西諾自2022年4月開始交往，女友懷孕告知消息時，高齡83歲的艾爾帕西諾自認已經沒有生育能力，對於此事感到震驚，甚至一度懷疑孩子不是自己的，然而在經過DNA 檢驗後，證實孩子確實是他的。

艾爾帕西諾迄今已與兩名女性生下3名子女。阿爾法拉先前曾與英國滾石樂團（The Rolling Stones）搖滾明星米克傑格（Mick Jagger）交往。

艾爾帕西諾以1972年的「教父」（TheGodfather）、1983年的「疤面煞星」（Scarface）以及1992年的「女人香」（Scent of a Woman）等電影 聞名於世，並以「女人香」榮獲奧斯卡影帝。

據悉，艾爾帕西諾過去分別與兩名前妻產下3名子女，大女兒已經35歲，與第二任妻子貝弗莉希瑟丹傑（Beverly D’Angelo）生下一對龍鳳胎，如今83歲高齡的他，又喜獲1子，邁入4寶爸身分。