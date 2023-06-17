對戰諾蘭「奧本海默」湯姆克魯斯、芭比有勝算

「Barbie芭比」近來氣勢不斷上揚，被看好首周票房有望奪冠。（取材自imdb）

今夏強片票房大戰即將邁向下半場，最受矚目的對決莫過於都不屬續集且各有強大噱頭的「Barbie芭比」（英語：Barbie）和「奧本海默」（Oppenheimer），原先各方以為名導（Christopher Nolan）掌舵的「奧本海默」應該穩占上風，卻沒想到近來「Barbie芭比」聲勢急起直追、甚至後來居上，更讓大家好奇最後兩片各自的賣座成績如何。

暑假影片向來娛樂掛帥，「奧本海默」卻是長達3小時、講述「原子彈之父」生平的歷史電影 ，諾蘭過去多部佳作培養出為數不少的死忠影迷，每當他有新片都會進戲院一看再看。片中必然會出現的爆破場面，以及麥特戴蒙（Matt Damon）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）等大牌聯手陪襯主角（Cillian Murphy），都為商業價值加分，不過題材不算特別討好。

在一堆標榜大場面、刺激特效的暑期巨片中，「Barbie芭比」是以女性觀眾為主打的異數，極有可能出奇制勝，加上芭比娃娃風靡全球半世紀，無數女生都是潛在的客層，累積力量不容小覷。目前歐美媒體報導，「Barbie芭比」預估首周末票房還有可能贏「奧本海默」，「奧本海默」要拚後勁，靠口碑延長賣座熱度，才能爭取最後勝利。