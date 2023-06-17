我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

對戰諾蘭「奧本海默」湯姆克魯斯、芭比有勝算

記者蘇詠智／綜合報導
「Barbie芭比」近來氣勢不斷上揚，被看好首周票房有望奪冠。（取材自imdb）
「Barbie芭比」近來氣勢不斷上揚，被看好首周票房有望奪冠。（取材自imdb）

今夏強片票房大戰即將邁向下半場，最受矚目的對決莫過於都不屬續集且各有強大噱頭的「Barbie芭比」（英語：Barbie）和「奧本海默」（Oppenheimer），原先各方以為名導（Christopher Nolan）掌舵的「奧本海默」應該穩占上風，卻沒想到近來「Barbie芭比」聲勢急起直追、甚至後來居上，更讓大家好奇最後兩片各自的賣座成績如何。

暑假影片向來娛樂掛帥，「奧本海默」卻是長達3小時、講述「原子彈之父」生平的歷史電影，諾蘭過去多部佳作培養出為數不少的死忠影迷，每當他有新片都會進戲院一看再看。片中必然會出現的爆破場面，以及麥特戴蒙（Matt Damon）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）等大牌聯手陪襯主角（Cillian Murphy），都為商業價值加分，不過題材不算特別討好。

在一堆標榜大場面、刺激特效的暑期巨片中，「Barbie芭比」是以女性觀眾為主打的異數，極有可能出奇制勝，加上芭比娃娃風靡全球半世紀，無數女生都是潛在的客層，累積力量不容小覷。目前歐美媒體報導，「Barbie芭比」預估首周末票房還有可能贏「奧本海默」，「奧本海默」要拚後勁，靠口碑延長賣座熱度，才能爭取最後勝利。

而比「Barbie芭比」、「奧本海默」早上映10天的「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），更是兩片不容忽視的大對手，湯姆克魯斯（Tom Cruise）此次除了再創個人從影以來最高難度動作場面外，美女陣容比過去幾集都更堅強：漫威「卡特探員」海莉艾特沃（Hayley Atwell）、「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）、上集就出現過的「白寡婦」凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）與連續登場好幾集的冷豔女諜蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson），正邪難辨，敵我難分，和湯姆克魯斯都有對手戲，製造不少話題。

「奧本海默」的導演與演員陣容搶眼。（取材自imdb）
「奧本海默」的導演與演員陣容搶眼。（取材自imdb）
「不可能的任務：致命清算 第一章」從海報上就可以看出這集美女陣容極為堅強。（圖：...
「不可能的任務：致命清算 第一章」從海報上就可以看出這集美女陣容極為堅強。（圖：UIP提供）

湯姆克魯斯 電影 柯比

上一則

賴琳恩遭男星性騷 導演也擋不了

下一則

120公斤女歌手「18歲是校花」 網挖出嫩照結果是她？

延伸閱讀

「芭比」女力銳不可擋 票房力拚阿湯與名導 有望勝出

「芭比」女力銳不可擋 票房力拚阿湯與名導 有望勝出
海莉艾特沃不怕同台阿湯哥 秀婚戒撇曖昧情

海莉艾特沃不怕同台阿湯哥 秀婚戒撇曖昧情
被「好哥兒們」奪走夏奇拉 湯姆克魯斯自尊超受傷？

被「好哥兒們」奪走夏奇拉 湯姆克魯斯自尊超受傷？
三角習題難解？湯姆克魯斯被夏奇拉打槍 她愛的竟是他

三角習題難解？湯姆克魯斯被夏奇拉打槍 她愛的竟是他

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女。（取材自微博）

李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離

2023-06-09 20:55
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社