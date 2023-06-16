熬了15年 山繆傑克森終於當漫威主角

山繆傑克森(右)、蔻碧史莫德在漫威影集「秘密入侵」再度攜手合作。（圖：迪士尼提供）

74歲山繆傑克森（Samuel L. Jackson）回歸漫威 影集「秘密入侵」（Secret Invasion），再度扮演前任神盾局長尼克福瑞，日前舉辦線上記者會，主要影人皆到場受訪，山繆加入漫威已有15年，這次終於熬出頭當主角，而他一直被公認是好萊塢的「髒話王」，卻沒機會在漫威影劇裡面罵，被問心情，立刻大笑回應「哈哈，我根本沒想過這問題」。

不過漫威影業執行長凱文費吉（Kevin Feige）補充，山繆早在2008年拍「鋼鐵人」（Iron Man）第一次登場就有罵髒話的戲，只是後來被剪掉，所以他仍是漫威的「髒話第一人」。山繆傑克森演出漫威系列多年，始終扮演綠葉，這回首度主演，讓他相當開心，更直呼「秘密入侵」是自己心目中的漫威第一名，「我保證非常好看，而且我已經看完全劇了」。

奧斯卡 影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）坦言一直想要加入漫威宇宙，每次看到漫威電影 又要上映，就會打電話給經紀人詢問，「請問我能演漫威電影嗎？」如今開玩笑說，可能經紀人終於受不了，才會幫她演出「秘密入侵」，「我非常享受這個機會，它完全達到了我所期望的一切」，山繆在旁也稱讚奧莉薇亞這次的表演可說是「英國最危險的女人」，讓奧莉薇亞害羞直呼謝謝。

艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）曾演過夯劇「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones），也演過「魔鬼終結者：創世契機」（Terminator Genisys）、「星際大戰外傳：韓索洛」(Solo: A Star Wars Story) 等電影，雖然演過許多大製作影劇，但她仍稱拍「秘密入侵」時非常愉快，「這是我遇過最溫暖、最華麗、最安全、最可愛、最快樂的劇組」，並說每一個演員都是她夢寐以求的合作對象。