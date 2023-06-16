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2獲奧斯卡影后 87歲葛蘭黛傑克森辭世

記者陳建嘉／綜合報導
蘭黛傑克森離世，享壽87歲。（美聯社）
蘭黛傑克森離世，享壽87歲。（美聯社）

英國女演員葛蘭黛傑克森（Glenda Jackson）逝世，享壽87歲，她曾在70年代分別以「戀愛中的女人」（Woman In Love）、「金屋夢痕」（A Touch of Class）奪下奧斯卡最佳女主角，外媒傳出她經歷短暫病痛後，已在倫敦家中平靜過世，經紀人也發聲明證實此事，「我們失去了世界上最偉大的女演員之一，我也失去了50多年來最好的朋友」。

葛蘭黛傑克森在1936年生於英格蘭，不僅曾有經典作「戀愛中的女人」，為她奪得奧斯卡影后，也奪過艾美獎金球獎，驚人的是，因為她是英國前首相柴契爾夫人的強烈反對者，因而投身政治，並短暫離開影壇，代表工黨出任倫敦Hampstead and Highgate選區下議院議員，而後也連任過，一直到2011年才宣布不會再度參選，她性格強烈，多次與柴契爾夫人唱反調，甚至公開直呼柴契爾的政治主張相當「惡毒」，獲選議員時的名言是「我們必須為窮人、無家可歸者、失業者、弱者、病者而奮鬥」。

葛蘭黛退出政壇後仍積極演戲，2021年還與奧斯卡影帝柯林佛斯、影后奧莉薇亞柯爾曼合作電影「Mothering Sunday」，如今則與米高肯恩共同拍設新片「The Great Escaper」，未料才剛完成工作便離世。

奧斯卡 艾美獎 金球獎

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