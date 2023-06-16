色老頭比病毒可怕？女諧星轟馬斯克等4老男小孩生不停

51歲馬斯克有10個小孩，還要繼續生。（路透資料照片）

這個世界上比新冠病毒更可怕的是色老頭？83歲艾爾帕西諾（Al Pacino）與29歲女友剛添了個兒子，79歲勞勃狄尼洛（Robert De Niro）近期也迎來第7個小孩誕生，與他最大的孩子整整差了50歲，還有65歲有8個小孩的亞歷鮑德溫（Alec Baldwin），以及51歲已經有10個小孩的千億富豪馬斯克 （Elon Musk），他們的生殖能力似乎不隨著年事已高而退化，但在女性眼中，「老男人一直找年輕女播種」，這是很恐怖的事。

79歲勞勃狄尼洛近期第7度當爸。（路透資料照片）

83歲艾爾帕西諾近日和29歲女友生了個兒子。（路透資料照片）

向來言詞犀利、不怕得罪任何人的女諧星雀兒喜韓德勒（Chelsea Handler），在自己的社群網站 上發表新短片，直呼：「有種疫情 正在蔓延全國，不，不是新的病毒，比那個還要嚴重—色老頭不停播種。不要讓我開始講到這4個好像從來不會看到破掉的保險套而不開心的色老頭，他們就是不能停止生小孩。那些老頭已經總共有不只32個小孩，馬斯克雖然沒有像勞勃狄尼洛等人那麼老，還沒快到80歲，但他那種德性可能到那個年紀以後也跟她們依樣，還在繼續生。也許這些老頭都應該把自己拿去拍賣，因為他們都是古董了，色老頭—從來都不值得那個價錢！」

65歲亞歷鮑德溫共有8個小孩。（路透資料照片）

雀兒喜韓德勒砲轟知名老男還在生小孩，比病毒還可怕。（取材自Instagram）

其實要不要停止生殖，完全是個人的選擇，旁人也不方便說什麼，不過這些有錢有勢的知名老男人，絕對都是跟比自己小一大截的女性生小孩，在當今社會價值觀裡，「老男吃嫩女」就是會被嫌到體無完膚，他們如果跟年歲相近的女性在一起，一來不會被消遣是「殘害幼苗」，二來大概也不太容易會搞出人命。