哈里遜福特告別「瓊斯博士」：開心他完成使命

80歲哈里遜福特老當益壯，在「印第安納瓊斯：命運輪盤」仍挑戰許多動作戲。（圖：迪士尼提供）

80歲「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）主演「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）日前舉辦線上記者會，哈里遜福特演過無數經典，這次系列即將畫上句點，被問心情，他沉默約三秒，表明很難給出一個回答，認為沒什麼不同，「但我覺得這次已經給予影迷一個心滿意足的收尾」。

哈里遜福特(右)在「印第安納瓊斯：命運輪盤」，和飾演教女的菲比沃勒布里奇一同冒險。（圖：迪士尼提供）

哈里遜坦言要正式卸下「瓊斯博士」一角，當然會有些不捨，但整體來說，還是相當興奮，「不過我們這次將對角色的關注和興趣，塑造出一個能夠讓影迷回到這個角色內在生活的有趣故事，這種告別方式很好」。

扮演瓊斯已有42年，哈里遜被問到這個角色的強項與弱勢時，表示在前4集已讓觀眾看到「瓊斯博士」的強大，他認為瓊斯的弱點就是「時間的摧殘」，「過了15年之後，我們再度進入瓊斯的生活，他正式從學術生活退休 ，但他並不快樂，那是他人生的低點」，表示瓊斯的晚年生活並不美好，疲憊不堪，在職業生活中遇到困難，失望又憤世嫉俗。所以這集才能帶出菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）飾演的教女海倫娜，與瓊斯再度展開全新冒險。

哈里遜福特也表示自己拍攝最後一天，內心其實充滿欣喜，「我會想念在電影 中每一個合作的人，但不會想念印第安納瓊斯，因為他已經實現了他的使命，我很高興看到他走到了終點，也希望粉絲們都會喜歡」，並說瓊斯在這一集得到了救贖與重生。

哈里遜福特從影多年，主演「星際大戰」系列、「印第安納瓊斯」系列以及「絕命追殺令」皆是影史經典，不只是導演 詹姆斯曼格奉他為傳奇偶像，就連同片演出的菲比沃勒布里奇、反派麥斯米克森都很崇拜他。詹姆斯曼格也稱讚福伯是超級巨星，「他了解攝影機、知道節奏，也知道剪輯是如何運作的，這是他最大的優點之一，他擁有無窮的魅力和直覺，是一位偉大的演員」。