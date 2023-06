哈里遜福特告別「瓊斯博士」：開心他完成使命

80歲哈里遜福特老當益壯,在「印第安納瓊斯:命運輪盤」仍挑戰許多動作戲。(圖:迪士尼提供)

80歲「福伯」哈里遜福特(Harrison Ford)主演「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)日前舉辦線上記者會,哈里遜福特演過無數經典,這次系列即將畫上句點,被問心情,他沉默約三秒,表明很難給出一個回答,認為沒什麼不同,「但我覺得這次已經給予影迷一個心滿意足的收尾」。

哈里遜福特(右)在「印第安納瓊斯:命運輪盤」,和飾演教女的菲比沃勒布里奇一同冒險。(圖:迪士尼提供)

哈里遜坦言要正式卸下「瓊斯博士」一角,當然會有些不捨,但整體來說,還是相當興奮,「不過我們這次將對角色的關注和興趣,塑造出一個能夠讓影迷回到這個角色內在生活的有趣故事,這種告別方式很好」。

扮演瓊斯已有42年,哈里遜被問到這個角色的強項與弱勢時,表示在前4集已讓觀眾看到「瓊斯博士」的強大,他認為瓊斯的弱點就是「時間的摧殘」,「過了15年之後,我們再度進入瓊斯的生活,他正式從學術生活退休 ,但他並不快樂,那是他人生的低點」,表示瓊斯的晚年生活並不美好,疲憊不堪,在職業生活中遇到困難,失望又憤世嫉俗。所以這集才能帶出菲比沃勒布里奇(Phoebe Waller-Bridge)飾演的教女海倫娜,與瓊斯再度展開全新冒險。

哈里遜福特也表示自己拍攝最後一天,內心其實充滿欣喜,「我會想念在電影 中每一個合作的人,但不會想念印第安納瓊斯,因為他已經實現了他的使命,我很高興看到他走到了終點,也希望粉絲們都會喜歡」,並說瓊斯在這一集得到了救贖與重生。

哈里遜福特從影多年,主演「星際大戰」系列、「印第安納瓊斯」系列以及「絕命追殺令」皆是影史經典,不只是導演 詹姆斯曼格奉他為傳奇偶像,就連同片演出的菲比沃勒布里奇、反派麥斯米克森都很崇拜他。詹姆斯曼格也稱讚福伯是超級巨星,「他了解攝影機、知道節奏,也知道剪輯是如何運作的,這是他最大的優點之一,他擁有無窮的魅力和直覺,是一位偉大的演員」。