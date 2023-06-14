醜聞後首度露面 閃電俠告白導演

伊薩米勒曾傳出暴力鬥毆等負面傳聞，消失一年後終於露面「閃電俠」洛杉磯首映會。（圖：華納兄弟提供）

DC超級英雄大片「閃電俠」（The Flash）日前在洛杉磯舉辦首映儀式，男主角伊薩米勒（Ezra Miller）先前捲入暴力鬥毆等負面新聞，去年8月發表道歉聲明後，消失一年後首度露面，雖未受訪，但全程態度謙和，主動向DC影業執行長詹姆斯岡恩（James Gunn）、彼得薩佛蘭（Peter Safran）致謝，「感謝你們為我的人生帶來許多恩典與關懷，讓這一刻得以實現」。

伊薩米勒先前便表示自己有「複雜的心理健康問題」，將會接受治療，現身首映時與其他影人頻繁互動，不時流露微笑，先前「閃電俠」導演安迪馬希提（Andy Muschietti）多次強調「沒有人能演得比伊薩米勒好」，強調自己心目中唯一的「閃電俠」就是他，讓伊薩露面時也感謝安迪一路走來的提拔，「大師，我愛你，我認為你很了不起，你的作品永垂不朽」。

班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲結婚以來，多次傳出不和，更有消息指出珍妮佛的控制欲太強，小班已經受不了，不過兩人共同出席首映時，照樣互動親密，不時擁抱、親吻。班艾佛列克所扮演的「蝙蝠俠」（Batman）雖在「閃電俠」戲分不多，仍然力挺該片，敬業態度就連安迪也誇讚，並說雖然不知道華納、DC未來的規畫，但依舊樂見小班可以繼續在未來的DC電影 裡登場。