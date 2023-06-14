「蜘蛛人」女星穿著暴露 餐廳拒接待？本尊出面解釋

辛蒂亞主演「蜘蛛人」系列，不只與男主角湯姆霍蘭德穩定交往，更被譽為年輕一代的性感女神。(取材自Instagram)

辛蒂亞(Zendaya)主演「高校十八禁」（Euphoria）系列影集獲得熱烈迴響，更讓她奪下金球獎 電視劇情類最佳女主角，更與第3代「蜘蛛人 」湯姆霍蘭德（Tom Holland）穩定相戀，不時上街約會，最近英媒「每日郵報」拍到辛蒂亞穿著休閒的黑色小背心，與一群朋友前往高檔餐廳「Terrazza Borromini」準備用餐，卻不得其門而入，該媒體暗示她可能是因為「穿著暴露」，因為露出細腰，似乎不符合餐廳的「體面優雅」規定，最後她才與朋友轉往一旁的披薩店用餐。

由於這些照片在網路上引起討論，辛蒂亞立刻透過經紀公司，向「Page Six」發表聲明，抨擊這些報導完全錯誤的，並說當時辛蒂亞是與好友們在餐廳前討論要吃什麼，後來才發現她們先前已在這間餐廳內用餐過，才會轉而前往其他餐廳用餐。