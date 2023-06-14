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「蜘蛛人」女星穿著暴露 餐廳拒接待？本尊出面解釋

記者陳建嘉／即時報導
辛蒂亞主演「蜘蛛人」系列，不只與男主角湯姆霍蘭德穩定交往，更被譽為年輕一代的性感女神。(取材自Instagram)
辛蒂亞主演「蜘蛛人」系列，不只與男主角湯姆霍蘭德穩定交往，更被譽為年輕一代的性感女神。(取材自Instagram)

辛蒂亞(Zendaya)主演「高校十八禁」（Euphoria）系列影集獲得熱烈迴響，更讓她奪下金球獎電視劇情類最佳女主角，更與第3代「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）穩定相戀，不時上街約會，最近英媒「每日郵報」拍到辛蒂亞穿著休閒的黑色小背心，與一群朋友前往高檔餐廳「Terrazza Borromini」準備用餐，卻不得其門而入，該媒體暗示她可能是因為「穿著暴露」，因為露出細腰，似乎不符合餐廳的「體面優雅」規定，最後她才與朋友轉往一旁的披薩店用餐。

由於這些照片在網路上引起討論，辛蒂亞立刻透過經紀公司，向「Page Six」發表聲明，抨擊這些報導完全錯誤的，並說當時辛蒂亞是與好友們在餐廳前討論要吃什麼，後來才發現她們先前已在這間餐廳內用餐過，才會轉而前往其他餐廳用餐。

然則，有網友發現辛蒂雅的男友湯姆霍蘭德日前也與知名賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）在這間高級餐廳內用餐，只能說情侶特別有默契，此外2人還一起在男方的27歲生日當天一起去潛水，事後還將照片擺上IG，互動相當甜蜜。

辛蒂亞疑似被拍到無法進入高檔餐廳。(取材自推特)
辛蒂亞疑似被拍到無法進入高檔餐廳。(取材自推特)

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