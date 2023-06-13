不讓強尼戴普得意 安珀赫德月底將隆重出席義大利影展

安珀赫德本月下旬將在義大利的影展風光回到紅地毯上。（路透資料照片）

自從與前夫強尼戴普的世紀官司吃了敗仗、不得不求和解後，安珀赫德看似已經習慣在西班牙的新生活，也被傳應該不會再回好萊塢 ，其實她只是暫時低調，並沒有完全放棄演藝事業。她之前就殺青的新片「In The Fire」已經後製完成，將要在本月下旬於義大利 陶爾米納影展首映，安珀赫德確定會出席相關活動，將是她在官司後一年多首度風光走紅毯，各方都高度矚目。

安珀赫德曾稱遭到強尼戴普家暴，使強尼的形象與事業嚴重下滑，氣得強尼控告她誹謗，兩人在美國大打官司，這次反而是她受到強尼影迷的重砲攻擊，嘗到人氣暴跌的苦果。強尼上個月在坎城影展 出席了做為開幕片的新片「杜巴利伯爵夫人」（暫譯）首映典禮，風光回歸，安珀一個月後也立刻在歐洲的影展亮相，儘管陶爾米納影展與坎城影展地位大有差別，卻也證明她仍有吸引外界關注的價值，算是扳回一城。

強尼戴普上個月在坎城強勢回歸，場面讓人記憶猶新。（路透資料照片）

更有趣的是，「杜巴利伯爵夫人」也受邀在陶爾米納影展播映，倘若強尼又一度隨片登台，就有可能與安珀狹路相逢，不過在安珀要參加該影展的消息傳遍天下後，強尼應該不會想要到當地，免得再見面徒增尷尬。

在「In The Fire」中，安珀扮演一百多年前的女精神醫師，那個年代並不重視這項專業，女性的地位也受到打壓，她有許多發揮空間，據稱表現不差。在主演好萊塢大片暫時沒有可能的情況下，有挑戰性的獨立製片影片，成為安珀接戲的首選。