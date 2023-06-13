迪士尼糗大了 「小美人魚」選角誤用AV男星

史戴芬諾托馬迪尼是新版「小美人魚」裡其中一位美男魚。（取材自推特）

「小美人魚」（The Little Mermaid）這下真的糗大了！迪士尼 將經典動畫拍成真人版，因為選角引發的爭議，自從上片以來，各地賣座成績都會掀起「是否種族歧視 」的論戰，正當亞洲與美洲的觀眾為了女主角荷莉貝利（Halle Bailey）適不適合扮演愛麗兒而吵翻天，片子竟又被挖出更新的選角爭議：A片男星竟然亂入演員陣容，讓這部主打闔家觀賞的影片，沾上了「色」彩。

「小美人魚」一路爭議不斷，堪稱今夏話題焦點之一。（取材自IMDb）

英國「太陽報」報導，以倫敦為主要發展據點的義大利 裔男模史戴芬諾托馬迪尼（Stefano Tomadini），過往曾以但丁法拉利的假名，為成人網站拍攝三點全露、自瀆等內容的影片，每一部大概拿到800至1000英鎊（約1002至1252美元）的酬勞，現在都還能付費欣賞。

他在「小美人魚」中是健壯帥氣的美男魚其中一隻，曾經把他和其他美男魚在拍片空檔的花絮照發布上網，還標註了迪士尼。當初迪士尼選角指導接到的要求是要「選一些非常性感的男模來演美男魚」，外表帥氣的史戴芬諾很合理的中選，但他不光彩的過去，迪士尼方面卻毫不知情。以「小美人魚」這樣的「普級」大片來說，和A片男星扯上關係，確實會讓各方尷尬，而史戴芬諾在事情被揭發之後，也已將社群帳號改成私人。

新版「小美人魚」在中國、南韓踢到大鐵板，日本新上檔的反應還行，北美上映到現在累積票房也逼近2億3000萬美元，算是反應還不錯。