夏奇拉來電賽車手路易斯漢米爾頓 阿湯哥情場再踢鐵板

湯姆克魯斯（左）與夏奇拉（右），落花有意流水無情。（取材自推特）

紅遍影壇超過30年的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），即將在情場上再度踢到鐵板？上個月初他才在邁阿密的一級方程式賽車 大賽上對另一位來賓夏奇拉（Shakira）大感來電，恰巧彼此都是單身，被傳他有意追求對方，然而夏奇拉並沒有意思。想不到近日夏奇拉和賓士車隊主將路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）愈走愈近，從打情罵俏到了可能真的要約會的地步，讓早一步對夏奇拉示好的阿湯，更顯情何以堪。

路易斯漢米爾頓是賽車名將，贏得樂壇天后芳心。（歐新社資料照片）

電影 裡湯姆克魯斯常都是萬人迷，只要對女性展開追求，幾乎無往不利，不料到了現實生活中，他居然不是最吃香的。這回尤其大傷顏面，因為他過去和路易斯漢米爾頓相處融洽，也好幾次表示彼此是「好朋友」，偏偏兩人鎖定同一個目標，非得在魅力上分高下，而夏奇拉很明顯的，心裡偏向路易斯。到底阿湯又敗在什麼地方？

據稱湯姆克魯斯只要一談起戀愛，就會全速前進，沒有「半推半就」這種事，難免讓女生感到壓力沉重，再者他也習慣在愛情中主導一切，當他的女友就必須都配合他，也是很多女生不想就範，儘管他是影壇萬人迷。而他又是出了名的工作狂，拍片、宣傳是第一優先，可能會有很多時間要以他的行程為主，女生想到就更想打退堂鼓。

這邊湯姆克魯斯對夏奇拉示好而她沒感覺，那邊路易斯與夏奇拉已經進入要正式約會的階段，據「時人」報導，他們早先就被撞見和一群朋友同樂，現在既曖昧又在了解對方，進展得頗快，只有被晾在一邊的湯姆克魯斯不是滋味。雖然「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission:Impossible-Dead Reckoning - Part One）宣傳行程正要展開，阿湯據傳已打定主意，要趕快找到對的人，不想再寂寞空虛。